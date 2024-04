Sława Przybylska miała wypadek i od razu wróciła na scenę

Sława Przybylska 10 marca miała wypadek. Do zdarzenia doszło podczas koncertu artystki w Radzyniu Podlaskim. W pewnym momencie 91-letnia piosenkarka potknęła się i łukiem brwiowym brwiowym gruchnęła w statyw, a następnie upadła i rozcięła kolano. Polała się krew, a facet z otoczenia Sławy Przybylskiej wezwał karetkę. Ta jednak nie zdecydowała się pojechać do szpitala. Po pewnym czasie za to... wróciła na scenę i jak gdyby nigdy nic dokończyła występ. Fani legendarnej piosenkarki czekali na nowe informacje o jej stanie zdrowia. Te właśnie się pojawiły! Przekazał je sam agent artystki - Krzysztof Rydzelewski. Sława Przybylska zdaje się być w kapitalnej formie! Jej wygibasy robią wrażenie nawet na młodych miłośnikach aktywnego trybu życia.

Sława Przybylska po wypadku robi plank deskę i spięcia mięśni

Krzysztof Rydzelewski od dawna znajduje się w bliskim otoczeniu Sławy Przybylskiej, więc jest najlepiej poinformowany o tym, co dzieje się w jej życiu po wypadku na scenie. - Pani Sława codziennie ćwiczy. Robi plank deskę rano i wieczorem po 10 minut. Do tego robi też brzuszki. Obciąża brzuch 10 kilogramami i robi spięcia mięśni. Do tego oczywiście spaceruje i robi kilka kilometrów dziennie - ujawnił agent w rozmowie z "Faktem". Sława Przybylska kontynuuje także karierę estradową. - 4 kwietnia pani Sława śpiewa w Kutnie, potem 13. w Kalinowym Sercu w Warszawie, następnie 17 kwietnia jest Pruszków, a 24. w Bielsku-Białej, no i już układamy grafik na maj - ujawnił facet z otoczenia słynnej artystki. Szykuje się zatem pracowita wiosna.

W naszej galerii prezentujemy, jak wygląda 91-letnia Sława Przybylska

