Studenckie życie? Nie dla syna Rozenek! Jego akademik kosztuje tyle, co rata kredytu na spore mieszkanie w Polsce

Syn Małgorzaty Rozenek zamieszkał w luksusowym akademiku ECLA Villejuif pod Paryżem.

Miesięczny koszt wynosi aż 1080 euro, czyli ponad 4,5 tysiąca złotych.

Za tę cenę studenci mają warunki jak w hotelu – prywatne pokoje, siłownie, sale kinowe i restauracje.

Staś Rozenek, najstarszy syn Małgorzaty Rozenek i Jacka Rozenka, rozpoczyna studia we Francji i już od pierwszych dni stał się bohaterem medialnych doniesień. Powód jest prosty – jego akademik nie przypomina ani polskich domów studenckich, ani nawet większości prywatnych akademików w Europie. ECLA Villejuif pod Paryżem to prawdziwe „miasteczko studenckie” stworzone dla tych, których stać na luksus.

ECLA Villejuif jak luksusowy hotel

Miesięczny koszt zakwaterowania – 1080 euro – dla polskich studentów brzmi jak bajka. W przeliczeniu to ponad 4,5 tys. złotych, a więc równowartość średniej krajowej pensji albo raty kredytu za dwupokojowe mieszkanie w dużym mieście. Dla porównania – w Polsce za miejsce w akademiku uczelni publicznej płaci się od 400 do 900 złotych miesięcznie. Nawet najdroższe prywatne akademiki w Warszawie czy Krakowie rzadko przekraczają 2000 zł.

Akademik Rozenka za 4,5 tysiąca złotych miesięcznie. Dlaczego tak drogo?

Odpowiedź jest prosta – warunki są jak w czterogwiazdkowym hotelu. W ramach czynszu studenci mają do dyspozycji nowoczesne, w pełni wyposażone pokoje z prywatną łazienką i aneksem kuchennym. Do tego dochodzą przestrzenie wspólne, które przypominają luksusowe centra rozrywki.

Mieszkańcy ECLA Villejuif mogą korzystać z:

profesjonalnej siłowni i sal fitness,

sal kinowych, w których organizowane są projekcje filmowe,

stref coworkingowych i bibliotek z nowoczesnym sprzętem,

restauracji i kawiarni na terenie akademika,

sal muzycznych i gier, gdzie można grać na instrumentach lub na konsolach,

przestrzeni eventowych – od spotkań studenckich po koncerty.

Studenckie życie na bogato

Ten akademik bardziej przypomina prywatny resort niż dom studencki. Wszystko po to, by młodzi ludzie mogli skupić się na nauce i integracji – ale w warunkach, które dla większości studentów z Polski brzmią jak marzenie.

Internauci nie kryją emocji. Jedni piszą, że Staś Rozenek „mieszka jak król”, inni porównują jego warunki do luksusowych wakacji all inclusive. Nie brakuje też głosów, że takie miejsce uczy młodych ludzi życia w „bańce”, kompletnie oderwanej od realiów zwykłego studenta, który musi liczyć każdy grosz.

