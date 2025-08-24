Małgorzata Rozenek-Majdan świętuje wielki sukces syna. Teraz czeka go przeprowadzka

Jeszcze rok temu Małgorzata z mężem, Radosławem Majdanem, odwozili Stasia na studia do Lyonu. Choć towarzyszyły im wzruszenie i łzy, wiedzieli, że to ważny krok w dorosłość.

My po krótkiej przerwie znowu jesteśmy za kierownicą. (...) Jedziemy zawieźć Staśka na studia, więc znowu kilka dni będziemy w trasie, ale nie dało się tego zrobić inaczej niż samochodem, bo jesteśmy zapakowani po brzegi, łącznie ze Staśka rowerem. Ta podróż jest taka trochę mniej przyjemna niż te wakacyjne, ale no taka kolej rzeczy, tak się dzieje. Dzieci dorastają (...). – mówiła wtedy Małgorzata Rozenek-Majdan na Instagramie.

Syn Rozenek-Majdan dostał się na prestiżową paryską uczelnię

Teraz nadszedł czas na kolejne zmiany. Stanisław podjął decyzję o przeniesieniu się z Lyonu do Paryża, gdzie będzie kontynuował naukę na kierunku, o którym marzył od dawna.

Jesteśmy teraz w trasie do Lyonu. Jednym z głównych powodów naszej wycieczki w tym kierunku jest potrzeba przeniesienia Stasia z Lyonu do Paryża, bo zmienia uczelnię, a co za tym idzie – zmienia miasto

– mówiła na Instagramie.

Małgorzata nie kryje dumy z osiągnięć najstarszego syna, który konsekwentnie dążył do realizacji swoich celów.

Dostał się na swoją wymarzoną uczelnię, co jest naprawdę bardzo dużym osiągnięciem. Pracował cały rok, żeby to zrealizować i z wielką radością teraz jedziemy go przenieść. Całe wakacje były wokół organizacji tego wszystkiego

– dodała celebrytka.

Małgorzata Rozenek-Majdan opowiedziała o szukaniu mieszkania we Francji

Choć wieści o przyjęciu na uczelnię były powodem do świętowania, nowa sytuacja przyniosła też sporo wyzwań. Największym z nich okazało się znalezienie odpowiedniego mieszkania dla 19-latka w stolicy Francji.

Okazało się, że znalezienie dobrego, bezpiecznego i dobrze wyglądającego mieszkania studenckiego wcale nie jest takie proste. Wiele dokumentów trzeba było złożyć, aby znaleźć mieszkanie w Paryżu, ale się udało. Jest wspaniałe i teraz musimy zabrać z tego mieszkania z Lyonu wszystkie jego rzeczy

– wyjaśniła Małgorzata Rozenek-Majdan.

Tym razem w relacjach Małgorzaty nie widać było łez ani smutku, które towarzyszyły jej rok temu.

