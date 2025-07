Małgorzata Rozenek-Majdan sprawiła sobie "czołg" wart fortunę. Kosztuje tyle co mieszkanie! Widać ten luksus?

Niedawno nowe auto sprawiła sobie Agnieszka Woźniak-Starak, teraz przyszedł czas na Małgorzatę Rozenek-Majdan. Samochody obu pań nie są na kieszeń przeciętnego Polaka, ale ten należący do Woźniak-Starak (w wersji podstawowej) i tak jest aż ponad 2,5 raza tańszy od nowego, wymarzonego auta Perfekcyjnej Pani Domu - i to bez żadnych ulepszeń.

Rozenek właśnie odebrała swój czarny, błyszczący "czołg" i zaraz pochwaliła się zdjęciem oraz nagraniem z trasy. Samochód miał nawet czerwoną kokardę, zupełnie jak prezent, którym nie był. Gwiazda musiała za niego słono zapłacić. Ile? Nie pochwaliła się, ale ceny jej nowiutkiego nabytku zaczynają się od niemal pół mln zł! A z dodatkami można zapłacić nawet i 750 tys. zł. Na bogato, prawda?

Na instagramowym profilu Rozenek pojawiło się kilka nagrań z salonu samochodowego oraz nagranie z trasy. Na zdjęciach widać przeszczęśliwą Małgorzatę, która w codziennym, zwyczajnym stroju, w dżinsach, topie i butach sportowych, odbiera samochód prawdopodobnie kosztujący więcej niż większości Polaków uda się zaoszczędzić przez całe życie.

Nic dziwnego, że z twarzy gwiazdy nie schodzi uśmiech.

Długo o nim myślałam. Jeszcze dłużej pracowałam. A dziś… Jest. Mój. Range Rover. To nie jest post o samochodzie. To jest post o pracy, która miała sens. O wysiłku, który się opłacił. O tym, że naprawdę warto się starać – nawet jeśli czasem jedziesz tylko na kawie i determinacji. I tak - from me. To me. Z miłością, wdzięcznością… i bardzo ładnym silnikiem. A teraz… do pracy - napisała Rozenek dumna z własnego osiągnięcia.