Tym teraz jeździ Agnieszka Woźniak-Starak! Jej nowe auto kosztuje tyle, co kawalerka w małym mieście

Agnieszka Woźniak-Starak uwielbia jazdę konną, ale dobrym samochodem też nie pogardzi! Na swoim instagramowym profilu zaprezentowała auto, w którym teraz będzie podbijać warszawskie szosy. Choć samochód do najtańszych nie należy, i tak kosztuje dwa razy mniej od "czołgu", którym jeździła do tej pory. W sieci pokazała wyjątkowy model i zadeklarowała, że to jej ulubiony.

Po kilku latach wracam do mojego ulubionego modelu samochodu - Fiata 500. To już mój trzeci! Tym razem w wyjątkowej odsłonie - Fiat 500e Giorgio Armani. Styl, technologia i elektryczna elegancja w jednym - napisała Woźniak-Starak w mediach społecznościowych.

Auto jest wyjątkowe - małe, ale ciekawe. Uwagę przyciąga nie tylko wnętrze. Zerknijcie na felgi!

Agnieszka Woźniak-Starak jeździ "na bogato"

Gwiazda telewizji nie oszczędza na samochodach. Dopiero co widziano ją w Land Roverze Defenderze, który prezentował się bardzo ciężko, ale, to trzeba przyznać, robił spektakularne wrażenie. Za takie auto trzeba zapłacić aż 400 tys. zł! Niestety nie był elektryczny, a więc ekologiczny.

Wcześniej Woźniak-Starak jeździła elektryczną Teslą, którą jednak w 2021 r. mocno uszkodziła w kolizji. Wkrótce pokazała się w "wyklepanym" aucie, ale w końcu zrezygnowała z marki Elona Muska. Może ze względu na jego poglądy?

W 2020 r. dziennikarkę widywano w Fiacie 500, ale także w Porsche 911 Carrera w nietypowej wersji GTS za około 600 tys. zł, a 2 lata później Woźniak-Starak pokazała się w elektrycznym BMW iX za co najmniej pół miliona złotych.

Nowe auto gwiazdy telewizji jest tańsze, ale wcale nie jest tanie

Fiat 500e Giorgio Armani, który gwiazda zaprezentowała w sieci, też nie należy do najtańszych. Cena katalogowa auta ZACZYNA się od 180 tys. zł. Samochód pochodzi z edycji limitowanej, która wyróżniać ma się unikalnym designem nawiązującym do stylu i logo marki Giorgio Armani. Samochód jest w pełni elektryczny i posiada 118 KM mocy oraz automatyczną skrzynię biegów.

Na uwagę zasługują felgi z logo marki modowej. Jak wam się podoba?

