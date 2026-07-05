Masakra z maczetami i martwy 56-latek. Krwawa bójka podczas imprezy na 150 osób!

Krwawa bójka na imprezie

Według informacji przekazanych przez "Bild", w budynku przy Girardetstraße odbywała się duża prywatna impreza, w której brało udział około 150 osób. Około godziny 2:20 w nocy doszło do gwałtownej awantury między grupą mężczyzn. Gdy policja dotarła na miejsce, wszyscy mieli krwawiące rany kłute i cięte.

Maczety, noże i chaos. Niemieckie media: „krwawa masakra”

Niemieckie media informowały, początkowo, że w bójce brała udział duża grupa, nawet 150 osób. Uczestnicy bójki mieli używać noży oraz maczet, a całe zajście przerodziło się w brutalną masową bójkę. Policja nie potwierdza jednak, że w bójce brało udział pełne 150 osób. Śledczy wciąż ustalają, jak doszło do eskalacji przemocy.

Według dotychczasowych ustaleń, w bójce brało udział czterech mężczyzn: trzech obywateli Turcji w wieku 42–48 lat i jeden 42-letni Niemiec.

Za głównego sprawcę uznano 46‑letniego Turka, który miał użyć noża. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do szpitala pod policyjnym nadzorem. Prokuratura postawiła mu zarzut usiłowania zabójstwa.

Trzy osoby ciężko ranne, jedna osoba nie żyje

Policja i prokuratura potwierdzają, że trzech uczestników bójki jest ciężko rannych, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Na miejscu przez wiele godzin pracowała grupa dochodzeniowa, zabezpieczając ślady i przesłuchując świadków.

Narzędzie zbrodni – nóż – zostało zabezpieczone jeszcze w nocy.

Na parkingu przed budynkiem znaleziono ciało 56‑letniego ochroniarza, który – według "Bild" – nie brał udziału w bójce. Mężczyzna doznał zawału serca i mimo reanimacji zmarł w szpitalu.

Śledczy apelują o kontakt do osób, które widziały przebieg zdarzenia lub nagrywały je telefonami. Policja w Essen prosi świadków o kontakt.

Co było przyczyną krwawej bójki?

Na razie nie ustalono, co było przyczyną konfliktu. Według dotychczasowych ustaleń awantura zaczęła się podczas imprezy, a następnie przeniosła się na parking, gdzie doszło do eskalacji.

Rüttenscheid to jedno z najpopularniejszych miejsc nocnego życia w Essen. Mieszkańcy są wstrząśnięci skalą przemocy, która rozegrała się tuż obok klubów i restauracji, mówiąc o "nocy grozy".

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