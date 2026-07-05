„Matador” wpadł w Argentynie. Polak ścigany za porwania i udział w gangu zatrzymany na granicy

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-07-05 17:14

42‑letni Piotr Kuliś, ps. „Matador”, poszukiwany międzynarodowym listem gończym za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i brutalne porwania, został zatrzymany w Argentynie. Mężczyzna próbował wjechać do kraju z Brazylii, ale wpadł podczas kontroli na granicy. Teraz czeka na ekstradycję do Polski.

Niebieska kamienica w Argentynie. Na miniaturowym zdjęciu ręce funkcjonariusza zakuwającego w kajdanki Polaka. Czytaj w SE.
Autor: Shutterstock

Zatrzymanie „Matadora” na granicy

Do zatrzymania doszło w połowie czerwca w Puerto Iguazu, w prowincji Misiones na północnym wschodzie Argentyny. Jak informuje portal Infobae, 42‑letni Polak próbował dostać się do kraju z sąsiedniej Brazylii, ale podczas rutynowej kontroli wyszło na jaw, że jest poszukiwany międzynarodowym listem gończym, wydanym przez katowicki sąd.

Argentyński portal El Territorio podaje, że Kuliś trafił do aresztu i obecnie oczekuje na decyzję o ekstradycji. Według tamtejszych mediów zarzuca mu się udział w porwaniach, bezprawnym przetrzymywaniu ludzi oraz braniu zakładników.

Kim jest „Matador”?

Piotr Kuliś to postać dobrze znana śledczym w Polsce. Według ustaleń „Gazety Wyborczej” był świadkiem obrony w procesie dotyczącym zabójstwa 19‑letniego piłkarza GKS Katowice Dominika Koszowskiego w 2016 roku. Dziennik podawał również, że mężczyzna miał mieć związek z porwaniem i zabójstwem Marka Kubaczki we wrześniu 2025 roku.

Śledczy od lat podejrzewali go o powiązania z gangami działającymi na Śląsku. Międzynarodowy list gończy był efektem rozbudowanego śledztwa prowadzonego przez prokuraturę w Katowicach.

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Ucieczka zakończona

Kuliś miał ukrywać się w Ameryce Południowej, gdzie – jak wynika z doniesień argentyńskich mediów – próbował zmieniać miejsca pobytu, by uniknąć zatrzymania. Ostatecznie wpadł na granicy, gdy próbował przekroczyć ją z Brazylii do Argentyny.

Argentyńskie służby nie mają wątpliwości: Polak zostanie odesłany do kraju, gdzie czekają na niego poważne zarzuty.

Co dalej z „Matadorem”?

Decyzja o ekstradycji ma zapaść w najbliższych tygodniach. Po powrocie do Polski Kuliś stanie przed sądem, gdzie odpowie za udział w grupie przestępczej oraz brutalne przestępstwa przeciwko wolności człowieka.

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