Tragiczna śmierć Polaka w Niemczech. 22‑latek zginął na oczach kolegów

Śmierć nad Tegernsee. Zniknął w płytkiej wodzie

Jak informuje niemiecki portal tag24.de, według relacji kolegów, 22‑latek przebywał wyłącznie w płytkiej wodzie przy brzegu, ponieważ nie umiał pływać. W pewnym momencie znajomi stracili go z oczu. Początkowo nie wzbudziło to większego niepokoju, jednak po chwili okazało się, że młodego mężczyzny nigdzie nie ma.

Dramatyczna akcja ratunkowa. Znaleziony na głębokości 8 metrów

Około godziny 16:00 dwie osoby pływające w pobliżu pomostu zauważyły człowieka walczącego o życie w wodzie i zaalarmowały służby. Na miejsce ruszyły jednostki DLRG i Wasserwacht.

Jak podaje Abendzeitung München, ratowniczy nurek odnalazł 22‑letniego Polaka około 16:30 – na głębokości ośmiu metrów. Mężczyzna został wydobyty na brzeg, gdzie natychmiast rozpoczęto reanimację. Niestety, mimo długiej walki o życie, nie udało się go uratować. Lekarz stwierdził zgon na miejscu.

Policja: „Tragiczny wypadek podczas kąpieli”

Niemiecka policja przekazała, że nie ma żadnych wskazań, by do śmierci młodego Polaka przyczyniły się osoby trzecie. „Należy przyjąć, że doszło do tragicznego wypadku podczas kąpieli” – informują funkcjonariusze. Sprawę bada Kriminalpolizei, która ustala dokładny przebieg zdarzenia.

Tegernsee – piękne jezioro, niebezpieczna woda

Tegernsee to jedno z najpopularniejszych miejsc wypoczynku w Bawarii, oddalone około 50 km od Monachium. Latem przyciąga tysiące turystów i mieszkańców regionu. Niestety, jak podkreślają ratownicy, w ostatnich tygodniach dochodzi tam do wielu wypadków śmiertelnych.

Polonijny portal Polski Obserwator przypomina, że tylko podczas jednego weekendu w Niemczech utonęło lub zaginęło co najmniej 26 osób. Ratownicy alarmują, że ofiarami są głównie mężczyźni, którzy często przeceniają swoje umiejętności pływackie. Niestety miniony weekend okazał się również tragiczny pod względem utonięć w Polsce. Woda pochłonęła życie blisko 20 osób.

Uwaga na wodę!

Służby ratunkowe apelują o ostrożność:

nie wchodzić do wody bez umiejętności pływania,

unikać kąpieli w miejscach niestrzeżonych,

nie przeceniać swoich możliwości,

pilnować dzieci i osoby słabsze,

reagować natychmiast na każdy niepokojący sygnał.

Tragiczny koniec upalnego dnia

22‑letni Polak wyjechał nad jezioro, by odpocząć po pracy. Chwila relaksu podczas jednego z najbardziej upalnych dni w tym roku przerodziła się w dramat, który wstrząsnął zarówno jego kolegami, jak i lokalną społecznością. Niemieckie media podkreślają, że był to kolejny w ostatnich dniach śmiertelny wypadek nad wodą – i kolejny, któremu być może można było zapobiec.

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