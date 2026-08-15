Wulkan sparaliżował lotnisko na osiem dni! Pasażerowie wreszcie mogą odetchnąć z ulgą

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
PAP
PAP
2026-08-15 16:11

Lotnisko w Katanii na Sycylii zostało w sobotę, 15 sierpnia ponownie otwarte po ośmiu dniach poważnych utrudnień spowodowanych wzmożoną aktywnością Etny. Emitowany przez wulkan pył uniemożliwiał bezpieczne starty i lądowania samolotów. Zarząd portu poinformował o wznowieniu jego działalności około godz. 14.

Samolot na płycie lotniska. Na miniaturze dymiąca Etna. O paraliżu lotów w Sycylii przeczytasz na SE.
Autor: Pixabay.com

Lotnisko w Katanii ponownie otwarte. Obniżono stopień alarmu

Spółka zarządzająca największym portem lotniczym na Sycylii wyjaśniła, że decyzję o przywróceniu ruchu podjęto po obniżeniu poziomu alarmowego związanego z aktywnością wulkanu. Stopień zagrożenia zmieniono z czerwonego na pomarańczowy.

Ośmiodniowy paraliż spowodował ogromne utrudnienia w ruchu lotniczym. W Katanii odwołano kilkaset rejsów, a wiele innych samolotów skierowano do pozostałych sycylijskich portów lotniczych – w Comiso, Palermo i Trapani.

Ponad 100 tys. pasażerów z utrudnieniami. Problemy dotknęły również podróżnych z Polski

Według władz lotniska w Katanii był to najpoważniejszy kryzys w funkcjonowaniu portu od dwóch dekad. Organizacje zajmujące się ochroną praw konsumentów szacują, że odwołane i opóźnione loty mogły dotknąć łącznie ponad 100 tys. pasażerów. Problemy nie ominęły również podróżnych z Polski – część połączeń została odwołana lub przekierowana.

Utrudnienia pojawiły się w szczególnie intensywnym okresie wakacyjnych podróży. Paraliż lotniska przypadł na czas wzmożonego ruchu przed obchodzonym 15 sierpnia we Włoszech świętem Ferragosto.

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