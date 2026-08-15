Ciężarówka wjechała w karetkę. Pacjenci wypadli na jezdnię

Do poważnego wypadku doszło w czwartek, 13 sierpnia około godziny 19 na autostradzie A44 w Niemczech. Zderzenie miało miejsce na odcinku między Diemelstadt a Warburgiem, w kierunku Kassel. Wstępnie wiadomo, że ciężarówka z naczepą, poruszająca się z dużą prędkością, z nieustalonych jeszcze przyczyn zjechała w stronę pasa awaryjnego i uderzyła w stojącą tam karetkę.

Ambulans znajdował się na poboczu, ponieważ jego załoga udzielała w tym momencie pomocy kierowcy samochodu, który wcześniej uległ awarii. Ratownicy znajdowali się przy pojeździe, gdy nagle doszło do potężnego uderzenia.

Siła zderzenia była ogromna. Ciężarówka poważnie uszkodziła ambulans, rozcinając znaczną część jego konstrukcji. W wyniku wypadku trzech członków załogi karetki oraz znajdujący się w niej pacjent wypadli na jezdnię.

Wszyscy czterej zostali ciężko ranni i potrzebowali natychmiastowej pomocy medycznej. Kierowca ciężarówki odniósł natomiast lżejsze obrażenia. Po zderzeniu jego pojazd zjechał ze skarpy znajdującej się przy autostradzie, a następnie przewrócił się.

Na miejsce skierowano liczne służby ratunkowe. W działaniach uczestniczyło 23 strażaków z jednostki Diemelstadt-Rhoden. Ich zadaniem było między innymi zabezpieczenie miejsca wypadku, pomoc poszkodowanym oraz wsparcie zespołów medycznych.

Poszkodowani w wypadku odnieśli ciężkie obrażenia

Skala zdarzenia wymagała zaangażowania znacznych sił. Na autostradę przyleciały dwa śmigłowce ratunkowe. Na miejscu pojawiły się także dwa zespoły ratownicze z lekarzami oraz cztery karetki pogotowia.

Poszkodowani zostali przetransportowani do okolicznych szpitali. Ich obrażenia określono jako ciężkie. Kierowca ciężarówki również został objęty opieką medyczną.

Po wypadku na autostradzie pojawiły się poważne utrudnienia. Służby musiały zabezpieczyć rozbite pojazdy, udzielić pomocy rannym oraz przygotować miejsce do przeprowadzenia dalszych czynności.

Na razie nie wiadomo dokładnie, dlaczego kierowca ciężarówki uderzył w karetkę stojącą na pasie awaryjnym. Okoliczności zdarzenia mają zostać szczegółowo wyjaśnione przez niemieckie służby. Kluczowe będzie ustalenie, co działo się z ciężarówką bezpośrednio przed zderzeniem i dlaczego pojazd znalazł się na torze jazdy ambulansu.