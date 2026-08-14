Krzysztof Gojdź jest już po rozwodzie! Mamy komentarz lekarza

Monika Tumińska
Monika Tumińska
Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-08-14 20:29

Pod koniec lipca odbyła się pierwsza rozprawa Krzysztofa Gojdzia. Sąd w Miami zadecydował jednak o odroczeniu wyroku. Jak udało nam się dowiedzieć lekarz celebryta jest w końcu po rozwodzie! W rozmowie z "Super Expressem" wyznał, że sprawa została "ostatecznie rozstrzygnięta".

Krzysztof Gojdź ma za sobą trudny rozwód 

Krzysztof Gojdź (53 l.) jest jednym z najbardziej znanych specjalistów od medycyny estetyczne w Polsce. Z jego usług korzystało wiele znanych osób, a z czasem sam został stałym bywalcem na ściankach. Osiem lat temu porzucił polski show-biznes i osiedlił się w Stanach Zjednoczonych, gdzie rozwijał sieć własnych gabinetów. W marcu tego roku poinformował o sprzedaży swojego biznesu.

Kilka tygodni później znowu zrobiło się o nim głośno. W rozmowie z Żurnalistą Krzysztof Gojdź stwierdził, że jest prześladowany przez swojego byłego asystenta i przyjaciela. W odpowiedzi Marcin R. zamieścił oświadczenie, w którym zaprzeczał słowom lekarza i wysunął własne oskarżenia. Krótko po tym okazało się, że znany lekarz i jego były asystent są w trakcie rozwodu.

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Krzysztof Gojdź jest już po rozwodzie! Mamy komentarz

Sprawą zajmował się sąd w Miami. Pierwsza rozprawa odbyła się w czwartek, 30 lipca. Rozpoczęła się o 9:00 lokalnego czasu i trwała niemal siedem godzin. Zarówno Gojdź, jak i jego były asystent pojawili się w sądzie w towarzystwie swoich prawniczek. Już wcześniej lekarz wyrażał nadzieję, że wyjdzie z niej jako rozwodnik. Niestety, tak się nie stało.

Sąd postanowił odroczyć ogłoszenie wyroku. Strony otrzymały dwa tygodnie na złożenie pisemnych mów końcowych. Dopiero po ich wpłynięciu miała zapaść ostateczna decyzja. Jak udało nam się dowiedzieć, Krzysztof Gojdź jest już po rozwodzie. Wyrok zapadł na drugiej rozprawie.

W rozmowie z "Super Expressem" Krzysztof Gojdź potwierdził, że sprawa została "ostatecznie rozstrzygnięta".

Na podstawie prawomocnego rozstrzygnięcia sądu na Florydzie oraz obowiązującego aktu zawartego pomiędzy stronami sprawa została ostatecznie rozstrzygnięta. Jestem po rozwodzie - mówi "Super Expressowi".

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Uśmiechnięty Krzysztof Gojdź na tle sądu w Miami. Na wstawce wejście do budynku. O jego rozwodzie przeczytasz na SE.
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KRZYSZTOF GOJDŹ