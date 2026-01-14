Rozwodzili się dłużej, niż byli w małżeństwie. Para ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w końcu otrzymała rozwód

Joanna i Kamil, znani z 10. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", oficjalnie zakończyli swoje małżeństwo. Para od początku podkreślała, że rozstanie nie musi oznaczać konfliktu. Jak się okazuje, byli małżonkowie dotrzymali słowa.

Joanna i Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są już po rozwodzie

Informacja o rozwodzie Joanny i Kamila pojawiła się w mediach społecznościowych. To mężczyzna jako pierwszy opublikował na Instagramie relację, na której zapozował ze swoją byłą partnerką. Uwagę internautów zwróciły emotikony sugerujące wizytę w sądzie, co natychmiast wywołało falę spekulacji. Niedługo później wszystko stało się jasne.

Joanna rozwiała wątpliwości, publikując wspólne zdjęcie z kawiarni. Fotografia, na której siedzi z Kamilem przy kawie, została opatrzona krótkim, ale wymownym podpisem: "Z ex mężem na kawie". Tym samym para potwierdziła, że rozwód jest już faktem.

Przyjaźń zamiast związku małżeńskiego. Joanna i Kamil pozostają w dobrych relacjach

Joanna i Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie ukrywają, że choć nie stworzyli udanego związku, znacznie lepiej odnaleźli się w relacji przyjacielskiej. Po zakończeniu programu wielokrotnie pojawiali się razem publicznie - zarówno jako komentatorzy w "Gogglebox. Przed telewizorem", jak i podczas wspólnych występów w "Dzień Dobry TVN".

Jak podkreślają, oficjalne zakończenie małżeństwa nie wpłynęło na ich dobre relacje. Wręcz przeciwnie - rozwód pozwolił im definitywnie zamknąć pewien etap i bez napięć iść dalej własnymi drogami.

