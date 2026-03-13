Jane Lapotaire nie żyje. Gwiazda "The Crown" i "Downton Abbey" zasłynęła, grając Polkę

Dorobek artystyczny zmarłej gwiazdy obejmuje niezwykle różnorodne wcielenia, począwszy od tradycyjnych adaptacji dzieł Williama Szekspira, a skończywszy na nowoczesnych sztukach i formatach telewizyjnych. Widzowie oraz recenzenci cenili jej niezwykły magnetyzm i wyjątkową prezencję przed kamerą.

Kariera zmarłej Jane Lapotaire

Brytyjka zyskała gigantyczny szacunek w branży dzięki owocnej współpracy z Royal Shakespeare Company, gdzie zapisała się w pamięci odbiorców wybitnymi występami. Przez całe zawodowe życie brytyjska aktorka wykazywała ogromne zainteresowanie produkcjami o tematyce arystokratycznej oraz monarchicznej, co doskonale odzwierciedlało jej sceniczne upodobania.

Jane Lapotaire zdobyła sławę dzięki roli Marii Skłodowskiej-Curie

Gwiazda przyszła na świat w 1944 roku, a profesjonalną edukację sceniczną w Bristolu zaczęła już w wieku siedemnastu lat. Prawdziwy przełom w jej karierze nastąpił jednak dopiero pod koniec lat siedemdziesiątych. Wielki rozgłos zapewnił jej tytułowy udział w głośnym spektaklu "Marie Curie" z 1977 roku, gdzie wcieliła się w polską badaczkę. Zaledwie kilka miesięcy później olśniła publiczność rolą kultowej francuskiej wokalistki w sztuce "Piaf", która przyniosła jej prestiżową nagrodę Tony za występy na Broadwayu. W późniejszym etapie życia Jane Lapotaire ponownie gościła na znajomej scenie, angażując się w takie historyczne realizacje jak "Richard II" w 2013 roku oraz "Henry V" dwa lata później.

Aktorka zagrała w "The Crown" i "Downton Abbey"

Młodsza publiczność z pewnością kojarzy tę wybitną postać teatru dzięki jej udziałowi w nowoczesnych telewizyjnych hitach. Jedenaście lat temu artystka pojawiła się jako księżniczka Irina Kuragin w specjalnym, świątecznym epizodzie słynnego formatu "Downton Abbey". Zagrała też w przeboju platformy Netflix o brytyjskiej rodzinie królewskiej. Przed kamerami w serialu "The Crown" doskonale odegrała postać księżnej Alicji, czyli matki księcia Filipa i teściowej królowej Elżbiety II.

Wiadomość o śmierci gwiazdy trafiła do mediów z kilkudniowym opóźnieniem. Jane Lapotaire zmarła dokładnie 5 marca w wieku 81 lat po długotrwałych chorobach. Brytyjka od dłuższego czasu zmagała się z poważnymi kłopotami zdrowotnymi, a w 2000 roku doświadczyła udaru mózgu. Trudny proces powrotu do sprawności fizycznej zrelacjonowała precyzyjnie w jednym ze zbiorów wspomnień. W życiu prywatnym była przed laty związana z reżyserem Rolandem Joffé, z którym doczekała się syna kontynuującego dziś rodzinne tradycje artystyczne.

