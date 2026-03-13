Jane Lapotaire nie żyje. Gwiazda "The Crown" i "Downton Abbey" zasłynęła, grając Polkę

Kamil Polewski
2026-03-13 16:09

Brytyjska scena filmowa i teatralna żegna Jane Lapotaire. Ceniona aktorka zmarła w wieku 81 lat, pozostawiając po sobie bogaty dorobek w kinie, telewizji oraz na deskach teatru. Polscy widzowie zapamiętają ją przede wszystkim z popularnych serialach, takich jak "Downton Abbey" czy przebój Netfliksa "The Crown".

Jane Lapotaire

i

Autor: Shutterstock

Dorobek artystyczny zmarłej gwiazdy obejmuje niezwykle różnorodne wcielenia, począwszy od tradycyjnych adaptacji dzieł Williama Szekspira, a skończywszy na nowoczesnych sztukach i formatach telewizyjnych. Widzowie oraz recenzenci cenili jej niezwykły magnetyzm i wyjątkową prezencję przed kamerą.

Kariera zmarłej Jane Lapotaire

Brytyjka zyskała gigantyczny szacunek w branży dzięki owocnej współpracy z Royal Shakespeare Company, gdzie zapisała się w pamięci odbiorców wybitnymi występami. Przez całe zawodowe życie brytyjska aktorka wykazywała ogromne zainteresowanie produkcjami o tematyce arystokratycznej oraz monarchicznej, co doskonale odzwierciedlało jej sceniczne upodobania.

Jane Lapotaire zdobyła sławę dzięki roli Marii Skłodowskiej-Curie

Gwiazda przyszła na świat w 1944 roku, a profesjonalną edukację sceniczną w Bristolu zaczęła już w wieku siedemnastu lat. Prawdziwy przełom w jej karierze nastąpił jednak dopiero pod koniec lat siedemdziesiątych. Wielki rozgłos zapewnił jej tytułowy udział w głośnym spektaklu "Marie Curie" z 1977 roku, gdzie wcieliła się w polską badaczkę. Zaledwie kilka miesięcy później olśniła publiczność rolą kultowej francuskiej wokalistki w sztuce "Piaf", która przyniosła jej prestiżową nagrodę Tony za występy na Broadwayu. W późniejszym etapie życia Jane Lapotaire ponownie gościła na znajomej scenie, angażując się w takie historyczne realizacje jak "Richard II" w 2013 roku oraz "Henry V" dwa lata później.

Aktorka zagrała w "The Crown" i "Downton Abbey"

Młodsza publiczność z pewnością kojarzy tę wybitną postać teatru dzięki jej udziałowi w nowoczesnych telewizyjnych hitach. Jedenaście lat temu artystka pojawiła się jako księżniczka Irina Kuragin w specjalnym, świątecznym epizodzie słynnego formatu "Downton Abbey". Zagrała też w przeboju platformy Netflix o brytyjskiej rodzinie królewskiej. Przed kamerami w serialu "The Crown" doskonale odegrała postać księżnej Alicji, czyli matki księcia Filipa i teściowej królowej Elżbiety II.

Wiadomość o śmierci gwiazdy trafiła do mediów z kilkudniowym opóźnieniem. Jane Lapotaire zmarła dokładnie 5 marca w wieku 81 lat po długotrwałych chorobach. Brytyjka od dłuższego czasu zmagała się z poważnymi kłopotami zdrowotnymi, a w 2000 roku doświadczyła udaru mózgu. Trudny proces powrotu do sprawności fizycznej zrelacjonowała precyzyjnie w jednym ze zbiorów wspomnień. W życiu prywatnym była przed laty związana z reżyserem Rolandem Joffé, z którym doczekała się syna kontynuującego dziś rodzinne tradycje artystyczne.

Netflix - rozpoznaj serial
Pytanie 1 z 10
Z którego serialu pochodzi ten kadr?
Z którego serialu pochodzi ten kadr?
Ida Nowakowska szczerze o Ameryce, Trumpie i wierze w Boga. Gwiazda jeszcze nigdy nie była tak szczera!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki