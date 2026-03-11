Nie żyje Elżbieta Gaertner. Miała 83 lata

Serial "Na Wspólnej" pożegnał swoją kolejną gwiazdę. Niemal miesiąc po śmierci Bożeny Dykiel media obiegła wiadomość o odejściu Elżbiety Gaertner. Aktorka zmarła 10 marca w wieku 83 lat. W produkcji TVN wcielała się w postać Irenę, matkę Ewy Ostrowskiej.

Nie żyje Elżbieta Gaertner, była cenioną aktorką teatralną, filmową oraz dubbingową, której głos towarzyszył wielu pokoleniom widzów. [...] Była jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego dubbingu - poinformował portal Kulturalnipl.

Elżbieta Gaertner w maju obchodziłaby swoje 84 urodziny. W 1965 roku ukończyła studia na Wydziale Aktorskim PWST w Warszawie, po czym na rok związała się z Teatrem im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Trzy lata po otrzymaniu dyplomu na krótko dołączyła do zespołu warszawskiego Teatru Powszechnego. Na dłużej zagościła na deskach Teatru Narodowego, z którym współpracowała do 1990 roku.

Zobacz również: W dniu pogrzebu Bożeny Dykiel odwołano zdjęcia do "Na Wspólnej". Tak ekipa serialu pożegnała aktorkę!

Elżbieta Gaertner: Jej głos zna cała Polska

Utalentowana aktorka z sukcesami łączyła pasję do teatru z karierą telewizyjną. Na ekranie występowała nieprzerwalnie od drugiej połowy lat 60. Elżbieta Gaertner grała niemal do samego końca, a na swoim koncie miała występy w wielu popularnych produkcjach.

Można ją było zobaczyć m.in. w kultowym serialu "Dom", kontynuacji "Czterdziestolatka", "Złotopolskich", "Glinie", "Kasi i Tomku", "Na dobre i na złe", "Samym życiu" czy wspomnianym "Na Wspólnej". Ostatnią rolą Gaertner była postać Krystyny z produkcji Netflixa "Gang Zielonej Rękawiczki".

Elżbieta Gaertner pracowała również jako aktorka dubbingowa. Na długiej liście znajdują się takie produkcje jak: "Dawno temu w trawie", "Harry Potter", "Ben 10", "Most do Terabithii", "Czarownica" czy "Mary Poppins powraca".

Użyczyła głosu dziesiątkom postaci w filmach i serialach, m.in. w seriach o Harrym Potterze czy w animacjach takich jak "Przygody Guliwera". Zagrała w ponad 200 produkcjach, w tym w popularnych polskich serialach i filmach fabularnych - wylicza portal Kulturalnipl.

Zobacz również: Nie żyje Lucyna Barcz. 94-letnia dziennikarka była ikoną TVP. "Stałaś się wielką legendą"

8

Jak dobrze znasz rodzinę Brzozowskich z "Na Wspólnej"? Pytanie 1 z 12 Nieżyjący Wiktor Brzozowski był dla Michała Brzozowskiego ojcem bratem kuzynem Następne pytanie