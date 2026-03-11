Nie żyje gwiazda uwielbianych seriali. Jej głos znała cała Polska!

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-03-11 13:49

Zmarła Elżbieta Gaertner. Aktorka miała 83 lata. Przykrą wiadomość o jej śmierci przekazał m.in. portal Kulturalnipl. Gaertner miała na swoim koncie role w wielu popularnych produkcjach telewizyjnych, w tym "Na Wspólnej" czy "Kasi i Tomku". Była również cenioną aktorką dubbingową. Jej odejście to ogromny cios dla środowiska artystycznego.

Nie żyje Elżbieta Gaertner. Miała 83 lata

Serial "Na Wspólnej" pożegnał swoją kolejną gwiazdę. Niemal miesiąc po śmierci Bożeny Dykiel media obiegła wiadomość o odejściu Elżbiety Gaertner. Aktorka zmarła 10 marca w wieku 83 lat. W produkcji TVN wcielała się w postać Irenę, matkę Ewy Ostrowskiej.

Nie żyje Elżbieta Gaertner, była cenioną aktorką teatralną, filmową oraz dubbingową, której głos towarzyszył wielu pokoleniom widzów. [...] Była jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego dubbingu - poinformował portal Kulturalnipl.

Elżbieta Gaertner w maju obchodziłaby swoje 84 urodziny. W 1965 roku ukończyła studia na Wydziale Aktorskim PWST w Warszawie, po czym na rok związała się z Teatrem im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Trzy lata po otrzymaniu dyplomu na krótko dołączyła do zespołu warszawskiego Teatru Powszechnego. Na dłużej zagościła na deskach Teatru Narodowego, z którym współpracowała do 1990 roku.

Elżbieta Gaertner: Jej głos zna cała Polska

Utalentowana aktorka z sukcesami łączyła pasję do teatru z karierą telewizyjną. Na ekranie występowała nieprzerwalnie od drugiej połowy lat 60. Elżbieta Gaertner grała niemal do samego końca, a na swoim koncie miała występy w wielu popularnych produkcjach.

Można ją było zobaczyć m.in. w kultowym serialu "Dom", kontynuacji "Czterdziestolatka", "Złotopolskich", "Glinie", "Kasi i Tomku", "Na dobre i na złe", "Samym życiu" czy wspomnianym "Na Wspólnej". Ostatnią rolą Gaertner była postać Krystyny z produkcji Netflixa "Gang Zielonej Rękawiczki".

Elżbieta Gaertner pracowała również jako aktorka dubbingowa. Na długiej liście znajdują się takie produkcje jak: "Dawno temu w trawie", "Harry Potter", "Ben 10", "Most do Terabithii", "Czarownica" czy "Mary Poppins powraca".  

Użyczyła głosu dziesiątkom postaci w filmach i serialach, m.in. w seriach o Harrym Potterze czy w animacjach takich jak "Przygody Guliwera". Zagrała w ponad 200 produkcjach, w tym w popularnych polskich serialach i filmach fabularnych - wylicza portal Kulturalnipl.

Nie żyje Elżbieta Gaertner
