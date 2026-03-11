Ten film wygra Oscary 2026? Typerzy nie mają wątpliwości i stawiają na jeden tytuł

Oscary 2026 - co wiadomo?

98. ceremonia wręczenia Oscarów, zaplanowana na noc z 15 na 16 marca 2026 roku zapowiada się niezwykle emocjonująco. Gospodarzem gali w Dolby Theatre w Los Angeles po raz drugi z rzędu będzie Conan O'Brien, którego występ w poprzednim roku spotkał się z dużym uznaniem. Walka o statuetki będzie zacięta, co zwiastują nominacje ogłoszone 22 stycznia.

Historyczny rekord pobił film "Grzesznicy" Ryana Cooglera, zdobywając aż 16 nominacji. Tuż za nim plasuje się "Jedna bitwa po drugiej" z 13 szansami na nagrodę, a mocną konkurencję stanowią również "Frankenstein", "Wielki Marty" i "Hamnet", każdy z 9 nominacjami.

Tegoroczna gala wprowadza nową kategorię za najlepszy casting. Nie zabraknie też polskich akcentów: Małgosia Turzańska (kostiumy do "Hamnet"), Maciek Szczerbowski (krótka animacja) oraz koprodukcja "Brzydka siostra" (charakteryzacja) mają szansę na statuetki. W Polsce transmisję na żywo przeprowadzi CANAL+ PREMIUM.

Ten film jest typowany na faworyta Oscarów 2026

Chwilę po ogłoszeniu stawki, zaczęły się typowania, który film otrzyma miano najlepszego. Szybko się okazało, że typerzy nie mają wątpliwości. Najniższe kursy są na - "Jedna bitwa po drugiej", a to oznacza, że według nich ten film ma największe szanse na zwycięstwo.

Nic dziwnego, od premiery zbiera on bardzo dobre recenzje. Jest on doceniony za łączenie gatunków, ale również grę aktorską. Dlatego też dostał on łącznie aż trzynaście nominacji!

Najlepszy film Najlepszy aktor pierwszoplanowy Najlepsza aktorka drugoplanowa Najlepszy aktor drugoplanowy - dwie nominacje. Najlepsza reżyseria Najlepszy scenariusz adaptowany Najlepsza muzyka oryginalna Najlepsza scenografia Najlepszy dźwięk Najlepszy montaż Najlepsze zdjęcia Najlepsza obsada

Jedna bitwa po drugiej - co wiemy, aktorzy

"Jedna bitwa po drugiej" to amerykańska czarna komedia akcji z 2025 roku w reżyserii Paula Thomasa Andersona. Film opowiada historię byłego lewicowego rewolucjonisty, Pata Calhouna (vel Boba Fergusona), który po latach ukrywania się musi stawić czoła przeszłości. Gdy jego córka Willa zostaje porwana przez dawnego wroga, skorumpowanego wojskowego pułkownika Lockjawa, Bob jednoczy siły z dawnymi towarzyszami, by ją ocalić.

Aktorzy:

Leonardo DiCaprio jako Bob Ferguson

Sean Penn jako pułkownik Steven J. Lockjaw

Regina Hall jako Deandra

Teyana Taylor jako Perfidia Beverly Hills

Benicio del Toro jako Sensei Sergio St. Carlos

Chase Infiniti jako Willa Ferguson

