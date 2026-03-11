Julia Kamińska odprawiła "spowiedź" na scenie. Schreiber grzmi: "Plujesz w twarz wszystkim katolikom"

Występ Julii Kamińskiej podzielił internet

Julia Kamińska wystąpiła 7 marca w klubie Niebo w Warszawie. Koncert był związany z jej muzycznym projektem "Sublimacja" i właśnie ten wieczór miał być jednym z ważniejszych momentów promujących materiał. Zamiast rozmów o samych piosenkach, niemal natychmiast po występie zaczęło się jednak mówić przede wszystkim o scenicznej oprawie. Największe emocje wzbudził motyw "spowiedzi" i wykorzystanie symboliki kojarzonej z Kościołem. Dla jednych była to świadoma, artystyczna metafora i osobista wypowiedź ze sceny. Dla innych – przekroczenie granicy, którego nie da się wytłumaczyć kategorią sztuki. Właśnie z tego zderzenia narodziła się cała afera.

Posypały się zarzuty o profanację

W sieci szybko pojawiły się głosy, że to, co zobaczyli widzowie w Niebie, było niepotrzebną prowokacją. Internauci komentowali nie tylko sam występ, ale też sposób, w jaki artystka sięgnęła po religijne skojarzenia. Część osób pisała wprost o obrażaniu uczuć religijnych, inni zarzucali Kamińskiej, że poszła w tani szok i kontrowersję. To właśnie taki typ afery, który w polskim show-biznesie rozpala emocje najmocniej – z jednej strony wolność artystyczna, z drugiej wiara i symbole, które dla wielu osób pozostają świętością. Gdy temat zaczął się rozlewać po mediach społecznościowych, było jasne, że na zwykłej krytyce fanów się nie skończy.

Marianna Schreiber nie gryzła się w język

Do sprawy odniosła się również Marianna Schreiber, która opublikowała w mediach społecznościowych wyjątkowo mocny komentarz. Nie próbowała łagodzić tonu, tylko od razu uderzyła w Julię Kamińską personalnie i światopoglądowo. Napisała:

Julio, sama sobie wystawiasz świadectwo. Plujesz w twarz wszystkim katolikom i wszystkim ludziom, dla których wiara w Boga jest czymś więcej, jest całym życiem. Może dla ciebie to nic nie znaczy, może dla ciebie to żarty czy show, ale gardzisz ludźmi wierzącymi i za to twoi widzowie powinni się od ciebie odwrócić. Ja, jako osoba wierząca, będę się modlić za to, byś poszła po rozum do głowy.

Po takim wpisie sprawa weszła już na zupełnie inny poziom. Nie chodziło wyłącznie o sceniczny obrazek, ale o otwarty konflikt, w którym padły bardzo ciężkie oskarżenia. A to tylko podbiło zainteresowanie całym zamieszaniem.

Kamińska tłumaczy, o co naprawdę chodziło

Sama Julia Kamińska przedstawiła jednak zupełnie inną interpretację tego, co wydarzyło się na scenie. W rozmowie z Pudelkiem wyjaśniała, że koncert otwierał bardzo osobisty moment. Jak mówiła, zaczęła występ swoją "spowiedzią", klęcząc przy konfesjonale i wykonując piosenkę "Apostazja". Artystka tłumaczyła to tak:

Koncert zaczął się moją spowiedzią. Klęcząc przy konfesjonale, wykonałam piosenkę "Apostazja", która opowiada o mojej utracie wiary w człowieka. (...) Stworzyliśmy koncert, który był dla mnie niezwykłym doświadczeniem, przyszło mnóstwo ludzi. Zapraszam do zapoznania się z albumem "Sublimacja" w całości – może się okazać, że nie jest wcale aż tak kontrowersyjny, tylko szczery.

Z tej wypowiedzi wyłania się zupełnie inny obraz niż ten, który próbują narzucić oburzeni komentujący. Kamińska przekonuje, że nie chciała nikogo obrażać, tylko opowiedzieć o własnych doświadczeniach i emocjach. Problem w tym, że przy tak drażliwej symbolice intencje autora często przestają mieć znaczenie, gdy odbiorcy czują się dotknięci.

Sztuka czy prowokacja? Burza raczej szybko nie ucichnie

Wokół występu Julii Kamińskiej rozkręcił się dziś klasyczny spór o granice scenicznej wolności. Jedni będą bronić prawa artystki do mocnych środków wyrazu i osobistego manifestu. Inni uznają, że są symbole, których po prostu nie powinno się przerabiać na element widowiska.

Jedno jest pewne – koncert w klubie Niebo już dawno przestał być tylko muzycznym wydarzeniem. Teraz żyje przede wszystkim jako głośna obyczajowa awantura, w której zderzyły się emocje, religia i celebryckie nazwiska. A to mieszanka, która w show-biznesie niemal zawsze oznacza jedno – temat jeszcze długo będzie wracał.

