Pilna ewakuacja centrum miasta! Znaleźli 250-kilogramowy niewybuch!

18 tysięcy osób ewakuowano z centrum Drezna po odkryciu 250-kilogramowej bomby z czasów II wojny światowej.

Niewybuch znaleziono na brzegu Łaby, w pobliżu kluczowych zabytków miasta, takich jak Frauenkirche i Opera Sempera.

To największa ewakuacja w Dreźnie od 1945 roku, przypominająca o tragicznych bombardowaniach miasta.

Sprawdź, jak przebiega akcja saperów i czy mieszkańcy mogą już wracać do swoich domów.

Ogromna ewakuacja w Dreznie. Znaleźli bombę z czasów wojny

PILNE! Około 18 tysięcy osób zostało w środę (11 marca) ewakuowanych z centrum Drezna. Wszystko przez niewybuch z czasów II wojny światowej, jaki odnaleziono na brzegu Łaby. Jak zaznacza PAP, to największa ewakuacja w mieście od 1945 roku. Lokalna straż pożarna podaje, że w pobliżu Mostu Caroli znaleziono dwa podejrzane obiekty. Jeden z nich okazał się brytyjską bombą o wadze 250 kg, która nie wybuchła.

Strefa ewakuacji objęła jedne z najważniejszych zabytków Drezna, takie jak kościół Najświętszej Maryi Panny (Frauenkirche), Operę Sempera (Semperoper) i parlament kraju związkowego Saksonia, a także liczne budynki mieszkalne i hotele. Pojawiły się informacje, że pocisk jest uszkodzony, w związku z czym rozbroić można go tylko za pomocą specjalnego sprzętu, dlatego cała akcja może potrwać dłużej niż zwykle w takich sytuacjach.

PAP przypomina, że w bombardowaniu Drezna przez siły USA i Wielkiej Brytanii w lutym 1945 roku zginęło do 25 tys. osób, a zniszczeniu uległo niemal całe centrum tego uznawanego za perłę baroku miasta.

Więcej informacji wkrótce.