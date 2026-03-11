80-letnia Cher wzięła ślub z 39-latkiem?! Jeden ważny znak

80-letnia obecnie Cher wzięła tajny ślub z młodszym o 40 lat mężczyzną?! Plotki krążą po Hollywood

Niespełna 80-letnia obecnie Cher trzy lata temu zaszokowała świat, ogłaszając związek z młodszym aż o 40 lat mężczyzną. "Miłość nie zna matematyki!" - pisała w mediach społecznościowych na temat swojego nowego związku w listopadzie 2022 roku. Jej wybrankiem jest Alexander Edwards (39 l.), producent muzyczny. Para zaręczyła się po dwóch miesiącach znajomości. Niestety, jak dotąd Edwards zasłynął nie tyle swoją twórczością, ile seryjną niewiernością. Był związany z modelką Amber Rose, która ujawniła potem, że zdradzał ją z dwunastoma kobietami naraz. Ale Cher najwyraźniej się tym wszystkim nie zraziła. Wręcz przeciwnie. Po wielkim świecie krążą plotki o tym, że gwiazda już jest żoną 39-latka! Gwiazda pojawiła się w Los Angeles na ślubie swojego syna (niegdyś córki) Chaza Bono z dużym diamentowym pierścionkiem na serdecznym palcu lewej ręki, ale i z obrączką.

Cher. Kariera, mężowie, dzieci i romanse z młodszymi mężczyznami

Cher już wcześniej znana była w burzliwego życia miłosnego i zamiłowania do młodszych mężczyzn. Spotykała się niegdyś z młodszym o 16 lat Tomem Cruisem. Ona miała wtedy 38 lat, on 23, randkowała także z młodszym o 13 lat Richiem Samborą. Jest dwukrotnie rozwiedziona. Jej pierwszym mężem był Sonny Bono (od 1964 do 1975). W 1969 roku urodziła mu córkę Chastity, która w 2008 roku ogłosiła, że chce być mężczyzną i przeszła operację zmiany płci, stając się Chazem. Drugim mężem Cher był Gregg Allamn (1975-1978), piosenkarka ma z nim syna Elijaha, dziś 48-latka.

Cher, 79, Fuels Marriage Rumors with Boytoy AE Edwards, 39, as Iconic Singer Flashes Massive Ring at Son Chaz Bono's Wedding https://t.co/g10DcWs5aN pic.twitter.com/3QRRSL8HLR— Radar Online (@radar_online) March 10, 2026

