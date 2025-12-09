Saperzy przy stadionie Legii Warszawa. Odgrodzono teren. Co się stało?

W Warszawie znaleziono pocisk artyleryjski z czasów II wojny światowej.

Niewybuch został odkryty na budowie przy ulicy Myśliwieckiej, w pobliżu stadionu Legii.

Służby zabezpieczyły teren i usunęły zagrożenie.

We wtorek, 9 grudnia, warszawskie służby zostały postawione w stan najwyższej gotowości. Na terenie budowy zlokalizowanej przy ulicy Myśliwieckiej, w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu Legii Warszawa, natrafiono na niebezpieczny relikt przeszłości - pocisk artyleryjski pochodzący z okresu drugiej wojny światowej.

Natychmiast po zgłoszeniu na miejsce zdarzenia skierowano liczne patrole policji, które przystąpiły do zabezpieczania terenu. Obszar wokół znaleziska został szczelnie ogrodzony taśmami, a parking przylegający do areny Legii Warszawa został czasowo wyłączony z użytku.

Saperzy w akcji

- Około godziny 13 śródmiejska policja została powiadomiona o znalezisku na terenie budowy przy ul. Myśliwieckiej. Policjanci, którzy podjęli interwencję zabezpieczyli teren, ogradzając taśmą parking Legii do czasu przyjazdu wojskowego patrolu minersko- saperskiego z Nowego Dworu Mazowieckiego - powiedział radiu Eska Kacper Wojteczko ze śródmiejskiej policji. Po zneutralizowaniu zagrożenia parking został udostępniony do ponownego użytku. Obecnie na miejscu nie występują utrudnienia.

Patrol saperski, składający się z żołnierzy z Nowego Dworu Mazowieckiego, podjął decyzję o wywiezieniu pocisku artyleryjskiego poza granice Warszawy. Była to jedyna bezpieczna opcja, aby zdetonować niewybuch w miejscu, gdzie nie stanowiłby zagrożenia dla osób postronnych.

