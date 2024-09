Pożar i wybuchy w Ryczycy. Nie żyje 20-latek, ewakuowano mieszkańców. Saperzy zabezpieczyli 70 sztuk bomb i granatów

Mała dziewczynka trafiła do szpitala. To był jej pierwszy dzień szkoły. Przeżyła w niej prawdziwy dramat

W niedzielę, 1 września, mieszkańcy Ryczycy przeżyli chwile grozy. Doszło do pożaru drewnianej stodoły i wielokrotnych, niekontrolowanych eksplozji. Podejrzewając, że w środku znajdują się materiały wybuchowe, na miejsce oprócz strażaków PSP i OSP wezwano grupy minersko – pirotechniczne z Komendy Miejskiej Policji Siedlce, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Radomiu i Sił Zbrojnych RP. Po ugaszeniu pożaru w budynku odkryto zwłoki. Jak przekazuje kom. Ewelina Radomyska, to najprawdopodobniej 20-letni mężczyzna, jednak ostatecznie potwierdzą to wyniki sekcji zwłok i badań DNA. Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Odnaleziono kilkadziesiąt niewybuchów. Ewakuacja mieszkańców Ryczycy

Grupa sapersko-minerska potwierdziła odnalezienie kilkudziesięciu niewybuchów. Na terenie posesji w Ryczycy, na której doszło do pożaru zabezpieczono i wywieziono około 70 sztuk różnego rodzaju niewybuchów z okresu II wojny światowej. To głównie granaty, bomby, pociski, w tym dużego kalibru. Zdecydowano o ewakuacji wszystkich mieszkańców w promieniu pół kilometra.

Służby pracują w Ryczycy od poniedziałku aż do teraz - wciąż prowadzone są działania zabezpieczające teren, na którym odnaleziono liczne bomby.

Na chwilę obecną prace na miejscu jeszcze trwają. Strefa zagrożenia została zmniejszona do 150 metrów od miejsca zdarzenia i ewakuowani mieszkańcy zostali powiadomieni o możliwości powrotu do miejsc zamieszkania - przekazała nam oficer prasowa kom. Ewelina Radomyska z KMP Siedlce.

Apel policji. Co zrobić, jeśli znajdziesz niewybuch?

Niewybuchy są śmiertelnie niebezpieczne! Pozostałości z okresu wojny, mimo wielu lat, nadal mogą stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi. Takiego znaleziska nie wolno pod żadnym pozorem dotykać ani przenosić, ponieważ jakiekolwiek manipulowanie przy nim grozi wybuchem.

W przypadku znalezienia niewybuchu lub amunicji należy natychmiast powiadomić policję. Miejsce, w którym znaleziono niebezpieczny przedmiot, trzeba zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, a w szczególności dzieci. Jeśli znajdujemy się na otwartej przestrzeni lub w lesie, miejsce należy tak oznaczyć, by nikt tam nie wszedł i można je było bez trudu odnaleźć. Służby zabezpieczą teren i zneutralizują niewybuch.