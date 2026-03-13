Faworyci do Oscarów 2026 w głównych kategoriach. Oni mają największe szanse

Najlepszy film na Oscarach 2026. "Jedna bitwa po drugiej" pokona "Grzeszników"?

Historyczny rekord 16 nominacji należy do obrazu "Grzesznicy", co z pozoru czyni go murowanym kandydatem do zwycięstwa. Sytuacja wygląda jednak inaczej, ponieważ większość kluczowych nagród w sezonie zgarnęła "Jedna bitwa po drugiej" i to to dzieło prawdopodobnie triumfuje w głównej kategorii. Reżyserem tego napakowanego akcją filmu jest Paul Thomas Anderson. Na ekranie pojawiają się wielkie gwiazdy światowego formatu, między innymi Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro, Teyana Taylor oraz Chase Infiniti.

ZOBACZ TAKŻE: To oni wręczą Oscary 2026. Te gwiazdy pojawią się na tegorocznej gali

Najlepszy aktor pierwszoplanowy. Michael B. Jordan zagrozi Timothée Chalametowi

Długo wydawało się, że statuetka powędruje w ręce Timothée Chalameta za rolę w produkcji "Wielki Marty". Aktor wpadł jednak w wizerunkowe kłopoty po tym, jak publicznie kpił ze sztuki baletowej i musicali, co wywołało falę krytyki ze strony hollywoodzkich gwiazd. Obecnie najpoważniejszym kandydatem do nagrody jest Michael B. Jordan, który zagrał podwójną rolę w "Grzesznikach". Aktor pokonał już Chalameta podczas niedawnej gali The Actor Awards, dlatego jego oscarowe szanse drastycznie wzrosły.

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa. Jessie Buckley z pewnym Oscarem

W tej kategorii analitycy i krytycy nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Złota statuetka powędruje do Jessie Buckley za jej znakomitą kreację w filmie "Hament". Wygrana tej aktorki jest powszechnie uznawana za absolutny pewniak, co zamyka dyskusję o innych kandydatkach.

Najlepszy aktor drugoplanowy. Sean Penn ma szansę na trzecią statuetkę

Największe szanse na zwycięstwo ma Sean Penn za występ w "Jednej bitwie po drugiej". Aktor zdobył już nagrodę BAFTA, która bardzo często wyznacza oscarowe trendy, a ewentualna wygrana przyniosłaby mu trzecią statuetkę w karierze. Zwycięstwo Penna nie jest jednak całkowicie pewne, ponieważ po piętach depcze mu trzech silnych konkurentów. Mowa o Stellanie Skarsgårdzie docenionym za "Wartość sentymentalną", Delroyu Lindo z "Grzeszników" oraz Jacobie Elordim z filmu "Frankenstein".

Najlepsza aktorka drugoplanowa. Wunmi Mosaku, Amy Madigan i Teyana Taylor w zaciętym boju

Wyłonienie zdecydowanej faworytki graniczy tutaj z cudem, gdyż kluczowe wyróżnienia w sezonie trafiły do zupełnie różnych artystek. Podczas gali BAFTA triumfowała Wunmi Mosaku za rolę w "Grzesznikach", natomiast The Actor Awards wyróżniło Amy Madigan za "Zniknięcia". Z kolei Złoty Glob powędrował do Teyany Taylor z obsady "Jednej bitwy po drugiej". Złota statuetka Akademii prawdopodobnie ostatecznie trafi w ręce jednej z tych trzech kobiet.

Największe skandale na Oscarach | To Się kręci #31