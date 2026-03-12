To oni wręczą Oscary 2026. Te gwiazdy pojawią się na tegorocznej gali

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-03-12 11:06

Nadchodzi najważniejsza noc w Hollywood. Przed nami rozdanie Oscarów, czyli najbardziej prestiżowych nagród filmowych na świecie. W Los Angeles pojawią się tłumy gwiazd kina. Pojawią się nie tylko na widowni, ale też na scenie, aby wręczyć statuetki swoim kolegom i koleżankom. Kto to będzie? Oto lista prezenterów.

Oscary 2026 - gwiazdy

Oscary 2026 zbliżają się wielkimi krokami! Jak co roku uroczysta gala odbędzie się w Los Angeles, w samym centrum Hollywood. To wyjątkowe wydarzenie ponownie zawita do legendarnego Dolby Theatre. Wcześniej ogłoszono już, że rolę prowadzącego obejmie znany komik i gospodarz programów telewizyjnych Conan O'Brien. Organizatorzy zapowiadają widowisko pełne elegancji, stylu oraz filmowej magii, które co roku przyciąga przed ekrany miliony widzów na całym świecie. Na widowni Dolby Theatre mają pojawić się między innymi takie gwiazdy jak Timothée Chalamet, Emma Stone, Jessie Buckley, Leonardo DiCaprio, Kate Hudson, Teyana Taylor, Jacob Elordi czy Amy Madigan. Nie bez powodu, ponieważ są w gronie nominowanych. Kto będzie wręczał im statuetki?

ZOBACZ TAKŻE: Oscary 2026: Gdzie oglądać prestiżową galę w Polsce? Data i szczegóły transmisji

Największe skandale na Oscarach | To Się kręci #31

Oscary 2026 - prezenterzy

Kto pojawi się na oscarowej scenie, aby wręczyć statuetki zwycięzcom? Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej podała już listę prezenterów. Oto oni:

  • Matt Berry
  • Will Arnett
  • Javier Bardem
  • Adrien Brody
  • Rose Byrne
  • Priyanka Chopra Jonas
  • Kieran Culkin
  • Robert Downey Jr.
  • Chris Evans
  • Anne Hathaway
  • Chase Infiniti
  • Nicole Kidman
  • Jimmy Kimmel
  • Delroy Lindo
  • Mikey Madison
  • Ewan McGregor
  • Paul Mescal
  • Demi Moore
  • Wagner Moura
  • Kumail Nanjiani
  • Gwyneth Paltrow
  • Pedro Pascal
  • Bill Pullman
  • Lewis Pullman
  • Maya Rudolph
  • Zoe Saldaña
  • Channing Tatum
  • Sigourney Weaver

Oscary 2026 - kiedy?

Kiedy zostaną wręczone najważniejsze nagrody filmowe na świecie? Oscary 2026 zostaną przyznane w nocy z 15 na 16 marca, z niedzieli na poniedziałek. Początek uroczystej ceremonii zaplanowany jest na godzinę 23:30 czasu polskiego.

Super Express Google News
Oscary 2026
Galeria zdjęć 20
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

OSCARY