To oni wręczą Oscary 2026. Te gwiazdy pojawią się na tegorocznej gali

Oscary 2026 - gwiazdy

Oscary 2026 zbliżają się wielkimi krokami! Jak co roku uroczysta gala odbędzie się w Los Angeles, w samym centrum Hollywood. To wyjątkowe wydarzenie ponownie zawita do legendarnego Dolby Theatre. Wcześniej ogłoszono już, że rolę prowadzącego obejmie znany komik i gospodarz programów telewizyjnych Conan O'Brien. Organizatorzy zapowiadają widowisko pełne elegancji, stylu oraz filmowej magii, które co roku przyciąga przed ekrany miliony widzów na całym świecie. Na widowni Dolby Theatre mają pojawić się między innymi takie gwiazdy jak Timothée Chalamet, Emma Stone, Jessie Buckley, Leonardo DiCaprio, Kate Hudson, Teyana Taylor, Jacob Elordi czy Amy Madigan. Nie bez powodu, ponieważ są w gronie nominowanych. Kto będzie wręczał im statuetki?

Oscary 2026 - prezenterzy

Kto pojawi się na oscarowej scenie, aby wręczyć statuetki zwycięzcom? Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej podała już listę prezenterów. Oto oni:

Matt Berry

Will Arnett

Javier Bardem

Adrien Brody

Rose Byrne

Priyanka Chopra Jonas

Kieran Culkin

Robert Downey Jr.

Chris Evans

Anne Hathaway

Chase Infiniti

Nicole Kidman

Jimmy Kimmel

Delroy Lindo

Mikey Madison

Ewan McGregor

Paul Mescal

Demi Moore

Wagner Moura

Kumail Nanjiani

Gwyneth Paltrow

Pedro Pascal

Bill Pullman

Lewis Pullman

Maya Rudolph

Zoe Saldaña

Channing Tatum

Sigourney Weaver

Oscary 2026 - kiedy?

Kiedy zostaną wręczone najważniejsze nagrody filmowe na świecie? Oscary 2026 zostaną przyznane w nocy z 15 na 16 marca, z niedzieli na poniedziałek. Początek uroczystej ceremonii zaplanowany jest na godzinę 23:30 czasu polskiego.