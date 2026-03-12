To oni wręczą Oscary 2026. Te gwiazdy pojawią się na tegorocznej gali

Oscary 2026 - gwiazdy
Oscary 2026 zbliżają się wielkimi krokami! Jak co roku uroczysta gala odbędzie się w Los Angeles, w samym centrum Hollywood. To wyjątkowe wydarzenie ponownie zawita do legendarnego Dolby Theatre. Wcześniej ogłoszono już, że rolę prowadzącego obejmie znany komik i gospodarz programów telewizyjnych Conan O'Brien. Organizatorzy zapowiadają widowisko pełne elegancji, stylu oraz filmowej magii, które co roku przyciąga przed ekrany miliony widzów na całym świecie. Na widowni Dolby Theatre mają pojawić się między innymi takie gwiazdy jak Timothée Chalamet, Emma Stone, Jessie Buckley, Leonardo DiCaprio, Kate Hudson, Teyana Taylor, Jacob Elordi czy Amy Madigan. Nie bez powodu, ponieważ są w gronie nominowanych. Kto będzie wręczał im statuetki?
Oscary 2026 - prezenterzy
Kto pojawi się na oscarowej scenie, aby wręczyć statuetki zwycięzcom? Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej podała już listę prezenterów. Oto oni:
- Matt Berry
- Will Arnett
- Javier Bardem
- Adrien Brody
- Rose Byrne
- Priyanka Chopra Jonas
- Kieran Culkin
- Robert Downey Jr.
- Chris Evans
- Anne Hathaway
- Chase Infiniti
- Nicole Kidman
- Jimmy Kimmel
- Delroy Lindo
- Mikey Madison
- Ewan McGregor
- Paul Mescal
- Demi Moore
- Wagner Moura
- Kumail Nanjiani
- Gwyneth Paltrow
- Pedro Pascal
- Bill Pullman
- Lewis Pullman
- Maya Rudolph
- Zoe Saldaña
- Channing Tatum
- Sigourney Weaver
Oscary 2026 - kiedy?
Kiedy zostaną wręczone najważniejsze nagrody filmowe na świecie? Oscary 2026 zostaną przyznane w nocy z 15 na 16 marca, z niedzieli na poniedziałek. Początek uroczystej ceremonii zaplanowany jest na godzinę 23:30 czasu polskiego.