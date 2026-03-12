Julia Wieniawa wita wiosnę nową fryzurą! Takie cięcie pasuje każdemu!

Zapracowana Julia Wieniawa zawsze znajdzie czas dla swoich fanów

Julia Wieniawa (27 l.) w show-biznesie czuje się jak ryba w wodzie. Pierwsze kroki w show-biznesie stawiała jako aktorka, a ostatnio skupiła się bardziej na rozwoju kariery muzycznej. Zamyka się w studiu nagraniowym i wydaje singiel za singlem. Coraz częściej występuje na scenie przed publicznością. Julka ciężko pracuje nad tym, by jej koncerty były dopracowane w każdym szczególe. Równocześnie pracuje nad kolejnymi materiałami. Współpracuje również ze znanymi markami.

Młoda gwiazda doskonale wie, jak ważny jest wizerunek. Julia Wieniawa starannie dba o swoją markę osobistą, którą zbudowała m.in. dzięki sporemu zaangażowaniu fanów. Na Instagramie obserwuje ją ponad 2,3 miliona osób, a ona regularnie rozpieszcza swoich fanów nowymi treściami. Julka jest bowiem bardzo aktywna w sieci i odsłania kulisy nie tylko swojej pracy, ale również życia prywatnego.

Julia Wieniawa powitała wiosnę nową fryzurą. Pasuje jej?

Piosenkarka chętnie pokazuje, jak dba o swoją urodę oraz formę. Wieniawa lubi bawić się modą, ale unika większych ingerencji w swój wygląd. Za to wiosnę postanowiła powitać nową fryzurą. 27-latka od dawna pozostaje wierna ciemnej fryzurze o średniej długości. Kilka razy zdecydowała się na rozświetlające twarz jaśniejsze refleksy, ale niedawno wróciła do naturalnego koloru.

W środę udała się do modnego, warszawskiego salonu, gdzie ulubiona fryzjerka gwiazdy zadbała o wiosenną metamorfozę. Julia wszystko relacjonowała w sieci. Pełna entuzjazmu wyznała, że nowa fryzura bardzo przypadła jej do gustu.

Kocham tę fryzurę. Słuchajcie, zrobiliśmy taką troszeczkę krótszą tu grzyweczkę, zobaczcie, jak to się prezentuje pięknie z boku. No uwielbiam ten kształt, takie trochę najntisy. Kolor zostawiamy ten sam, czyli właściwie mój naturalny, bo jakoś tak służył mi ostatnio - mówiła wyraźnie zadowolona piosenkarka.

Metamorfoza Julii Wieniawy. Takie cięcie pasuje każdemu

Julia Wieniawa zdecydowała się na bardzo modne ostatnio cięcie w stylu butterfly cut, które inspirowane jest trendami sprzed lat. Charakterystyczne warstwowe cięcie kojarzy się ze skrzydłami motyla. Ważnym elementem tego cięcia jest "curtain bang" oraz cieniowanie. Właśnie na takie coś zdecydowała się Julia.

Tego typu cięcie jest bardzo uniwersalne i sprawdza się przy każdym typie urody i kształcie twarzy. Odpowiedniego efektu nie da się jednak uzyskać przy krótszych włosach.

