Fani w szoku po wpisie Ostałowskiej! Gwiazda mówi o dramatach, które istnieją tylko w głowie

Dominika Ostałowska w mrocznym wydaniu

Dominika Ostałowska od lat cieszy się ogromną sympatią widzów. Choć większość fanów kojarzy ją przede wszystkim z rolą w serialu "M jak miłość", aktorka nieustannie rozwija się także na scenie teatralnej i w ambitnych projektach artystycznych. Tym razem postanowiła podzielić się z fanami czymś znacznie bardziej osobistym.

Zobacz też: Markowska przytulała męża, Ostałowska zaskoczyła sylwetką, Ścibakówna błyszczała na premierze biografii Rewińskiego

Gwiazda "M jak miłość" w poruszającym wyznaniu! Ostałowska pisze o dramatach w głowie

Na jej instagramowym profilu pojawiło się zdjęcie utrzymane w mrocznym, tajemniczym klimacie. Aktorka zaprezentowała się w artystycznej stylizacji, która od razu przyciągnęła uwagę obserwatorów. Jednak to nie fotografia wywołała największe emocje, lecz słowa, które do niej dołączyła!

We wpisie Dominika Ostałowska poruszyła temat nieśmiałości i tego, jak potrafi ona wpływać na nasze życie. Aktorka przywołała myśl znanego psychologa Philip Zimbardo, który uważał, że nieśmiałość nie wynika z braku odwagi, lecz z nadmiaru świadomości samego siebie.

W swoim wpisie Ostałowska zwróciła uwagę na to, że osoby nieśmiałe często analizują każdą sytuację znacznie intensywniej niż inni. Jedno spojrzenie może zamienić się w całą historię, jedno zdanie w dramat, a chwila ciszy w dowód, że coś jest z nami nie tak. W głowie powstają scenariusze, które bywają zarówno zabawne, jak i bolesne.

Zobacz też: Blond loki do pasa i nowa odsłona. Dominika Ostałowska całkowicie zmieniła wizerunek

Aktorka wyjaśniła, że właśnie o takim świecie opowiada spektakl "Nieśmiała dżokejka" autorstwa Roberta Bolesto. To monodram, który porusza temat granicy między rzeczywistością a wyobraźnią. O świecie, w którym wrażliwość może być jednocześnie wielkim darem, ale też trudnym ciężarem.

Spektakl powstał w reżyserii Aleksandra Bielewicz, a za ruch sceniczny odpowiada Maria Bijak. Muzykę stworzył Szymon Sutor, scenografię przygotował Łukasz Misztal, natomiast oprawę wizualną i światło zaprojektował Robert Mleczko. Kostiumy do spektaklu stworzył Kamil Wesołowski.

Jak zdradziła sama aktorka, każdorazowe granie tego spektaklu jest dla niej wyjątkowym doświadczeniem. Przyznała, że dzięki tej roli odkrywa w sobie emocje i refleksje, których wcześniej nie potrafiła nawet nazwać. Wybierzecie się?

Zobacz też: Dominika Ostałowska już tak nie wygląda! Co zrobiła, aby schudnąć? Wszystko zdradziła

Zobacz naszą galerię: Fani w szoku po wpisie Ostałowskiej! Gwiazda mówi o dramatach, które istnieją tylko w głowie

18

Sonda Lubisz serial "M jak Miłość'? Tak Nie Nigdy nie oglądałem/am