Gitarzysta Skolima został NAPADNIĘTY. Brutalna prawda wyszła na jaw

Kim jest Luxon?

Luxon to właściwie Łukasz Jurga. Mężczyzna jest na co dzień gitarzystą, kompozytorem i członkiem zespołu towarzyszącym Skolimowi. Dodatkowo mężczyźni przyjaźnią się.

Na scenie Luxon wyróżnia się nie tylko grą na gitarze, ale także energicznymi występami i charakterystycznym wizerunkiem, w tym często zmieniającym się kolorem włosów. Fani cenią go za poczucie humoru i sceniczne show, co przyniosło mu dużą popularność, szczególnie wśród żeńskiej części publiczności.

Współpraca Luxona ze Skolimem wykracza poza wspólne koncerty. Gitarzysta ma również wkład w komponowanie utworów dla artysty. Jak sam przyznał, niektóre z piosenek Skolima inspirowane są jego osobistymi przeżyciami.

Jak zaznaczał manager Skolima, Luxon często wspomaga go w różnych działaniach. To on też pilnuje, aby wszystkie rzeczy dla wokalisty i reszty ekipy były zapewnione.

Łukasz Luxon: „Seks jest dla mnie równorzędny z muzyką”

Luxon napadnięty po koncercie

Nikt się nie spodziewał takiego zajścia, do jakiego doszło 5 marca 2026 roku. Luxon wracał w nocy z koncertu w Zabrzu (woj. śląskie). Okazało się, że podczas postoju na popularnym MOP został on napadnięty. Według gitarzysty był to nieznany mężczyzna, który mógł być pod wpływem narkotyków. Nie wiedział on, kim jest Luxon, ale groził muzykowi śmiercią.

- Uciekając z parkingu zamknąłem się w moim BMW, które zostało zdewastowane przez napastnika. Sprawa niezwłocznie została zgłoszona telefonicznie na policję oraz w dniu dzisiejszym złożyłem pisemne zawiadomienie na Komendzie Powiatowej Policji w Kościanie - przekazał Luxon.

Jak zaznacza, nie jest to napad na niego, jako na Luxona, ale na zwykłego obywatela.

W komentarzach pod postem okazało się, że fani gitarzysty mieli podobne przeżycia, ale w różnych częściach kraju. Wspierają go i jednocześnie udostępniają informację. Jak zaznaczają - apelują również do innych o ostrożność.

