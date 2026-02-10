Markowska przytulała męża, Ostałowska zaskoczyła sylwetką, Ścibakówna błyszczała na premierze biografii Rewińskiego

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-02-10 8:50

Na premierze pierwszej biografii Janusza Rewińskiego pojawiły się tłumy celebrytów, atmosfera była pełna emocji. Autorka książki mogła jednak liczyć na wsparcie znanych twarzy ze świata kultury i mediów. Kto przybył na wydarzenie? Fotoreporterzy uchwycili Patrycję Markowską z mężem, Dominikę Ostałowską, Beatę Ścibakównę czy Monikę Richardson.

Branżowe spotkania przyciągają tłumy gwiazd. 9 lutego 2025 roku w Warszawie odbyła się premiera książki "Siara. I nic nie jest jasne" - pierwszej biografii poświęconej Januszowi Rewińskiemu. Autorką publikacji jest Beata Biały, która tego wieczoru mogła liczyć na obecność przyjaciół i osób, dla których postać legendarnego aktora i satyryka była szczególnie ważna.

Zobacz też: Milowicz z młodszą partnerką, Zając w nowej odsłonie i Gliwa w obcisłej sukni. Tłum gwiazd na premierze!

Czułości, metamorfozy i wielkie nazwiska! Markowska przytulała męża, Ostałowska zaskoczyła sylwetką, Ścibakówna błyszczała na premierze biografii Rewińskiego

Na ściance pojawiła się między innymi Patrycja Markowska, która przyciągała spojrzenia swobodną, a jednocześnie wyrazistą stylizacją. Wokalistka postawiła na koszulę w panterkowy wzór i klasyczne jeansy. Towarzyszył jej mąż, z którym nie szczędziła czułości, co szybko zostało zauważone przez obecnych fotoreporterów!

Wśród zaproszonych gości znalazła się także Dominika Ostałowska. Aktorka, o której w ostatnim czasie głośno było w kontekście dużej metamorfozy sylwetki, tym razem wybrała luźniejszy look. Oversizowy sweter i długa spódnica skutecznie przykryły jej figurę, ale nie odebrały naturalnej elegancji.

Na wydarzeniu nie zabrakło również Beaty Ścibakówny, która zdecydowała się na prostą, ale kobiecą stylizację - jeansy zestawiła z czarną koszulą. Wśród gości pojawili się także m.in. Monika Richardson, Joanna Moro, Anna Korcz, Olga Lipińska, Marieta Żukowska, Krzysztof Piasecki czy Anna Samusionek. Szczególne znaczenie miała obecność Aleksandra Rewińskiego, syna zmarłego artysty, który w tym wyjątkowym dniu wspierał autorkę książki.

Zobacz też: Helena Englert wywołała zamieszanie na premierze filmu o ojcu. Teraz tłumaczy, że miało wyjść inaczej

Zobacz naszą galerię: Markowska przytulała męża, Ostałowska zaskoczyła sylwetką, Ścibakówna błyszczała na premierze biografii Rewińskiego

Markowska przytulała męża, Ostałowska zaskoczyła sylwetką, Ścibakówna błyszczała na premierze biografii Rewińskiego
Galeria zdjęć 44
Sonda
Interesujesz się modą?
Patrycja Markowska wydała album dla ukochanego. To on daje jej inspiracje!
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BEATA ŚCIBAKÓWNA
PATRYCJA MARKOWSKA
DOMINIKA OSTAŁOWSKA
JANUSZ REWIŃSKI