Branżowe spotkania przyciągają tłumy gwiazd. 9 lutego 2025 roku w Warszawie odbyła się premiera książki "Siara. I nic nie jest jasne" - pierwszej biografii poświęconej Januszowi Rewińskiemu. Autorką publikacji jest Beata Biały, która tego wieczoru mogła liczyć na obecność przyjaciół i osób, dla których postać legendarnego aktora i satyryka była szczególnie ważna.

Czułości, metamorfozy i wielkie nazwiska! Markowska przytulała męża, Ostałowska zaskoczyła sylwetką, Ścibakówna błyszczała na premierze biografii Rewińskiego

Na ściance pojawiła się między innymi Patrycja Markowska, która przyciągała spojrzenia swobodną, a jednocześnie wyrazistą stylizacją. Wokalistka postawiła na koszulę w panterkowy wzór i klasyczne jeansy. Towarzyszył jej mąż, z którym nie szczędziła czułości, co szybko zostało zauważone przez obecnych fotoreporterów!

Wśród zaproszonych gości znalazła się także Dominika Ostałowska. Aktorka, o której w ostatnim czasie głośno było w kontekście dużej metamorfozy sylwetki, tym razem wybrała luźniejszy look. Oversizowy sweter i długa spódnica skutecznie przykryły jej figurę, ale nie odebrały naturalnej elegancji.

Na wydarzeniu nie zabrakło również Beaty Ścibakówny, która zdecydowała się na prostą, ale kobiecą stylizację - jeansy zestawiła z czarną koszulą. Wśród gości pojawili się także m.in. Monika Richardson, Joanna Moro, Anna Korcz, Olga Lipińska, Marieta Żukowska, Krzysztof Piasecki czy Anna Samusionek. Szczególne znaczenie miała obecność Aleksandra Rewińskiego, syna zmarłego artysty, który w tym wyjątkowym dniu wspierał autorkę książki.

