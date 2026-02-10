Milowicz z młodszą partnerką, Zając w nowej odsłonie i Gliwa w obcisłej sukni. Tłum gwiazd na premierze!

Warszawski show-biznes nie zwalnia tempa. Gdy tylko gasną światła na jednym czerwonym dywanie, kolejny już czeka na spragnionych fleszy celebrytów. Tym razem wszystkie oczy zwrócone były na Teatr Capitol, gdzie odbyła się uroczysta premiera komediowego spektaklu "Bożyszcze kobiet" w reżyserii Cezarego Morawskiego. Wydarzenie przyciągnęło tłumy znanych twarzy, a ścianka pękała w szwach od pozujących gwiazd.

W centrum zainteresowania fotoreporterów znalazła się Sylwia Gliwa, znana widzom z serialu "Na Wspólnej". Aktorka postawiła na długą, czarną, obcisłą suknię, która podkreślała jej figurę i idealnie wpisywała się w wieczorowy charakter wydarzenia. Stylizację uzupełniła minimalistycznymi dodatkami, stawiając na elegancję bez zbędnych ozdobników.

Spore poruszenie wywołała również obecność Anety Zając. Aktorka, która w ostatnim czasie przechodzi spektakularną metamorfozę, po raz kolejny udowodniła, że doskonale czuje się w nowej, szczupłej odsłonie. Na premierę wybrała dopasowany czarny garnitur, który podkreślił jej sylwetkę, oraz sandałki na obcasie. Stylowo, z klasą i bez przesady - tak Aneta Zając zaprezentowała się na salonach oraz ściance.

Na ściance wspólnie zapozowali Michał Milowicz i jego partnerka Katarzyna Kędzierska. Para chętnie pozowała fotografom, nie kryjąc czułości. Różnica wieku, o której od lat plotkuje się w mediach, wyraźnie nie stanowi dla nich żadnego problemu - tego wieczoru wyglądali na przeszczęśliwych!

