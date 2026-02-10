Dominika Tajner pokazała brzuch po operacji plastycznej. Płaski jak deska. A ma być jeszcze lepiej!

Dominika Tajner odsłoniła brzuch po poważnej operacji!

Wielka metamorfoza Dominiki Tajner trwa w najlepsze. Celebrytka, która w ostatnich miesiącach zaszokowała wszystkich spektakularnym zrzuceniem aż 40 kilogramów, właśnie opublikowała w sieci zdjęcie swojego brzucha. Zrobiła to zaledwie trzy miesiące po poważnej operacji plastycznej.

Kochani, tak wygląda brzuszek 3 miesiące po pełnej abdominoplastyce brzucha. Na efekt końcowy trzeba jeszcze trochę poczekać, ale już jestem zadowolona - napisała Tajner na swoim instagramowym profilu.

Załączyła ujęcie z brzuchem w pełnej okazałości - płaskim, jędrnym i z niewielkim, zgrabnym pępkiem. Na fotce widać też ładnie umięśnione ręce dawnej pani Wiśniewskiej. Oj, było trenowane!

Tajner cudnie chudnie

Była żona Michała Wiśniewskiego nie kryje dumy. Na Instagramie zaprezentowała efekty abdominoplastyki, zabiegu usunięcia nadmiaru skóry i wzmocnienia mięśni brzucha, który często wykonuje się po dużej utracie wagi. Dominika przyznała, że rekonwalescencja była wymagająca. Pierwsze tygodnie po zabiegu były trudne, bo rany się goiły i miała ograniczoną sprawność. Aż trudno uwierzyć, że jeszcze niedawno celebrytka nie mogła nic podnosić ani przesuwać, a teraz z wielką pewnością siebie prezentuje efekt ciężkiej pracy - własnej i lekarzy.

No więc kochani dużo zapytań było, bo już trochę czasu minęło, także pokazuję wam mój brzuszek 3 miesiące po operacji. Słuchajcie, no ja jestem bardzo zadowolona. Wiadomo, efekty końcowe będą po pół roku - mówiła do swoich fanów Tajner, obiecując, że za jakiś czas znów pochwali się nowym brzuchem.

Nic dziwnego, że 46-latka swoją przemianą inspiruje innych. Lata temu żyła w medialnym cieniu jako żona gwiazdora grupy Ich Troje, dziś sama buduje swoją markę - jako celebrytka, mentorka i influencerka zdrowego stylu życia. Zrzuciła wiele kilogramów, a teraz konsekwentnie poprawia sylwetkę dzięki medycynie estetycznej i aktywności fizycznej.

Co ciekawe, Dominika nie ukrywa, że medycyna estetyczna towarzyszy jej przemianie od lat. Wcześniej opowiadała otwarcie o zabiegach poprawiających wygląd twarzy, z których korzysta z pełną świadomością i bez wstydu.

Internauci pytają tylko jedno: czy to już końcowy efekt, czy Dominika planuje jeszcze kolejne zmiany? Celebrytka nie ustaje w pracy nad sobą, a jej przemiana nadal robi wrażenie. Czekacie na więcej?

