Imieninowy festiwal sław: Szpak, Wiśniewski, Żebrowski i cała plejada gwiazd świętuje

Anna Szubińska
2025-09-29 5:00

To jeden z najbardziej popularnych dni w polskim kalendarzu imienin. 29 września swoje święto obchodzą Michałowie, a że w polskim show-biznesie nosi je naprawdę wielu znanych panów, to okazja, by zebrać ich wszystkich w jednym miejscu. Od rockmanów, przez gwiazdy musicali i seriali, po kabareciarzy i kontrowersyjnych celebrytów – dziś każdy Michał może poczuć się jak król.

Polski show-biznes pełen jest Michałów – od aniołów sceny po bywalców czerwonych dywanów. Każdy z nich świętuje dziś swoje imieniny, a my możemy tylko dodać: wszystkiego najlepszego! A jeśli macie wśród znajomych jakiegoś Michała – koniecznie złóżcie mu życzenia. I pamiętajcie: dwa Michały to za mało, bo w świecie gwiazd jest ich cała armia!

Co oznacza imię Michał?

Imię Michał pochodzi z hebrajskiego i oznacza „Któż jak Bóg?”. W tradycji chrześcijańskiej związane jest z Archaniołem Michałem – obrońcą i zwycięzcą nad złem. Michałowie uchodzą za osoby odważne, energiczne i lojalne. Ich imieniny obchodzimy kilkanaście razy w roku, ale najważniejsza data to właśnie 29 września.

Michałowie na scenie muzycznej

Zacznijmy od muzyki, bo tu Michałów nie brakuje.

  • Michał Szpak – charyzmatyczny wokalista, finalista X Factor i reprezentant Polski na Eurowizji. Szalony styl, mocny głos i ogromna rzesza fanów.
  • Michał Wiśniewski – lider Ich Troje, skandalista i niekwestionowana legenda polskiego popu.
  • Michał Bajor – mistrz nastrojowych recitali, od lat łączący aktorstwo z piosenką.
  • Michał Urbaniak – światowej klasy jazzman, który rozsławił Polskę na muzycznej mapie świata.
  • Michał Kwiatkowski – brat Dawida, który zrobił karierę głównie we Francji.
  • Michał Grobelny – wokalista z talent show, dziś konsekwentnie rozwijający karierę.
  • Michał Szczygieł – przedstawiciel młodego pokolenia, którego hity podbijają radiowe playlisty.
  • Michał Jelonek – skrzypek rockowy, znany z zespołu Hunter i solowych projektów.

Michałowie ekanu

Film i seriale również bez Michałów by nie istniały:

  • Michał Żebrowski – niegdyś romantyczny pan Tadeusz, dziś dyrektor teatru i dojrzały aktor.
  • Michał Milowicz – gwiazda lat 90., aktor musicalowy i filmowy, zawsze z uśmiechem na twarzy.
  • Michał Czernecki – ceniony za dramatyczne role, pojawia się w kinie i telewizji.
  • Michał Meyer – aktor młodego pokolenia, który podbił serca widzów Barw szczęścia.
  • Michał Lesień-Głowacki – pamiętny bohater Lokatorów i Klanu.
  • Michał Malinowski – serialowy amant z M jak miłość i Pierwszej miłości.
  • Michał Chorosiński – aktor teatralny i filmowy, prywatnie mąż posłanki Dominiki Figurskiej.
  • Michał Koterski – znany jako Misiek, aktor, celebryta i syn reżysera Marka Koterskiego, który nigdy nie udaje kogoś, kim nie jest.

Michałowie w telewizji i rozrywce

Kamera ich kocha, a widzowie dobrze znają:

  • Michał Piróg – tancerz, choreograf, juror You Can Dance, aktywny w sprawach społecznych.
  • Michał Malitowski – mistrz tańca i juror Tańca z Gwiazdami, znany z ciętego języka.
  • Michał Figurski – dziennikarz i prezenter, który łączy poczucie humoru z kontrowersjami.
  • Michał Kempa – stand-uper i prezenter TVN, który na antenie potrafi rozbroić nawet największą powagę.

Nie można zapomnieć o tych, którzy rozbawiają nas do łez albo rozkręcają afery w sieci.

  • Michał Wójcik – filar kabaretu Ani Mru-Mru, uwielbiany przez publiczność.
  • Michał Pałubski – dawny członek Paranienormalnych, zawsze z dystansem do siebie.
  • Michał „Boxdel” Baron – jeden z najbardziej kontrowersyjnych internetowych celebrytów, współtwórca FAME MMA.
  • Michał Witkowski – pisarz i celebryta, autor Lubiewa, który lubi błyszczeć na czerwonych dywanach.
