Imieninowy festiwal sław: Szpak, Wiśniewski, Żebrowski i cała plejada gwiazd świętuje

Polski show-biznes pełen jest Michałów – od aniołów sceny po bywalców czerwonych dywanów. Każdy z nich świętuje dziś swoje imieniny, a my możemy tylko dodać: wszystkiego najlepszego! A jeśli macie wśród znajomych jakiegoś Michała – koniecznie złóżcie mu życzenia. I pamiętajcie: dwa Michały to za mało, bo w świecie gwiazd jest ich cała armia!
Co oznacza imię Michał?
Imię Michał pochodzi z hebrajskiego i oznacza „Któż jak Bóg?”. W tradycji chrześcijańskiej związane jest z Archaniołem Michałem – obrońcą i zwycięzcą nad złem. Michałowie uchodzą za osoby odważne, energiczne i lojalne. Ich imieniny obchodzimy kilkanaście razy w roku, ale najważniejsza data to właśnie 29 września.
Michałowie na scenie muzycznej
Zacznijmy od muzyki, bo tu Michałów nie brakuje.
- Michał Szpak – charyzmatyczny wokalista, finalista X Factor i reprezentant Polski na Eurowizji. Szalony styl, mocny głos i ogromna rzesza fanów.
- Michał Wiśniewski – lider Ich Troje, skandalista i niekwestionowana legenda polskiego popu.
- Michał Bajor – mistrz nastrojowych recitali, od lat łączący aktorstwo z piosenką.
- Michał Urbaniak – światowej klasy jazzman, który rozsławił Polskę na muzycznej mapie świata.
- Michał Kwiatkowski – brat Dawida, który zrobił karierę głównie we Francji.
- Michał Grobelny – wokalista z talent show, dziś konsekwentnie rozwijający karierę.
- Michał Szczygieł – przedstawiciel młodego pokolenia, którego hity podbijają radiowe playlisty.
- Michał Jelonek – skrzypek rockowy, znany z zespołu Hunter i solowych projektów.
Michałowie ekanu
Film i seriale również bez Michałów by nie istniały:
- Michał Żebrowski – niegdyś romantyczny pan Tadeusz, dziś dyrektor teatru i dojrzały aktor.
- Michał Milowicz – gwiazda lat 90., aktor musicalowy i filmowy, zawsze z uśmiechem na twarzy.
- Michał Czernecki – ceniony za dramatyczne role, pojawia się w kinie i telewizji.
- Michał Meyer – aktor młodego pokolenia, który podbił serca widzów Barw szczęścia.
- Michał Lesień-Głowacki – pamiętny bohater Lokatorów i Klanu.
- Michał Malinowski – serialowy amant z M jak miłość i Pierwszej miłości.
- Michał Chorosiński – aktor teatralny i filmowy, prywatnie mąż posłanki Dominiki Figurskiej.
- Michał Koterski – znany jako Misiek, aktor, celebryta i syn reżysera Marka Koterskiego, który nigdy nie udaje kogoś, kim nie jest.
Michałowie w telewizji i rozrywce
Kamera ich kocha, a widzowie dobrze znają:
- Michał Piróg – tancerz, choreograf, juror You Can Dance, aktywny w sprawach społecznych.
- Michał Malitowski – mistrz tańca i juror Tańca z Gwiazdami, znany z ciętego języka.
- Michał Figurski – dziennikarz i prezenter, który łączy poczucie humoru z kontrowersjami.
- Michał Kempa – stand-uper i prezenter TVN, który na antenie potrafi rozbroić nawet największą powagę.
Nie można zapomnieć o tych, którzy rozbawiają nas do łez albo rozkręcają afery w sieci.
- Michał Wójcik – filar kabaretu Ani Mru-Mru, uwielbiany przez publiczność.
- Michał Pałubski – dawny członek Paranienormalnych, zawsze z dystansem do siebie.
- Michał „Boxdel” Baron – jeden z najbardziej kontrowersyjnych internetowych celebrytów, współtwórca FAME MMA.
- Michał Witkowski – pisarz i celebryta, autor Lubiewa, który lubi błyszczeć na czerwonych dywanach.