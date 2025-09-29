Imieninowy festiwal sław: Szpak, Wiśniewski, Żebrowski i cała plejada gwiazd świętuje

Polski show-biznes pełen jest Michałów – od aniołów sceny po bywalców czerwonych dywanów. Każdy z nich świętuje dziś swoje imieniny, a my możemy tylko dodać: wszystkiego najlepszego! A jeśli macie wśród znajomych jakiegoś Michała – koniecznie złóżcie mu życzenia. I pamiętajcie: dwa Michały to za mało, bo w świecie gwiazd jest ich cała armia!

Co oznacza imię Michał?

Imię Michał pochodzi z hebrajskiego i oznacza „Któż jak Bóg?”. W tradycji chrześcijańskiej związane jest z Archaniołem Michałem – obrońcą i zwycięzcą nad złem. Michałowie uchodzą za osoby odważne, energiczne i lojalne. Ich imieniny obchodzimy kilkanaście razy w roku, ale najważniejsza data to właśnie 29 września.

Michałowie na scenie muzycznej

Zacznijmy od muzyki, bo tu Michałów nie brakuje.

Michał Szpak – charyzmatyczny wokalista, finalista X Factor i reprezentant Polski na Eurowizji. Szalony styl, mocny głos i ogromna rzesza fanów.

Michał Wiśniewski – lider Ich Troje, skandalista i niekwestionowana legenda polskiego popu.

Michał Bajor – mistrz nastrojowych recitali, od lat łączący aktorstwo z piosenką.

Michał Urbaniak – światowej klasy jazzman, który rozsławił Polskę na muzycznej mapie świata.

Michał Kwiatkowski – brat Dawida, który zrobił karierę głównie we Francji.

Michał Grobelny – wokalista z talent show, dziś konsekwentnie rozwijający karierę.

Michał Szczygieł – przedstawiciel młodego pokolenia, którego hity podbijają radiowe playlisty.

Michał Jelonek – skrzypek rockowy, znany z zespołu Hunter i solowych projektów.

Michałowie ekanu

Film i seriale również bez Michałów by nie istniały:

Michał Żebrowski – niegdyś romantyczny pan Tadeusz, dziś dyrektor teatru i dojrzały aktor.

Michał Milowicz – gwiazda lat 90., aktor musicalowy i filmowy, zawsze z uśmiechem na twarzy.

Michał Czernecki – ceniony za dramatyczne role, pojawia się w kinie i telewizji.

Michał Meyer – aktor młodego pokolenia, który podbił serca widzów Barw szczęścia.

Michał Lesień-Głowacki – pamiętny bohater Lokatorów i Klanu.

Michał Malinowski – serialowy amant z M jak miłość i Pierwszej miłości.

Michał Chorosiński – aktor teatralny i filmowy, prywatnie mąż posłanki Dominiki Figurskiej.

Michał Koterski – znany jako Misiek, aktor, celebryta i syn reżysera Marka Koterskiego, który nigdy nie udaje kogoś, kim nie jest.

Michałowie w telewizji i rozrywce

Kamera ich kocha, a widzowie dobrze znają:

Michał Piróg – tancerz, choreograf, juror You Can Dance, aktywny w sprawach społecznych.

Michał Malitowski – mistrz tańca i juror Tańca z Gwiazdami, znany z ciętego języka.

Michał Figurski – dziennikarz i prezenter, który łączy poczucie humoru z kontrowersjami.

Michał Kempa – stand-uper i prezenter TVN, który na antenie potrafi rozbroić nawet największą powagę.

Nie można zapomnieć o tych, którzy rozbawiają nas do łez albo rozkręcają afery w sieci.

Michał Wójcik – filar kabaretu Ani Mru-Mru, uwielbiany przez publiczność.

Michał Pałubski – dawny członek Paranienormalnych, zawsze z dystansem do siebie.

Michał „Boxdel” Baron – jeden z najbardziej kontrowersyjnych internetowych celebrytów, współtwórca FAME MMA.

Michał Witkowski – pisarz i celebryta, autor Lubiewa, który lubi błyszczeć na czerwonych dywanach.