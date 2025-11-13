Dominika Ostałowska już tak nie wygląda! Co zrobiła, aby schudnąć? Wszystko zdradziła

Dominika Ostałowska wielu widzom już zawsze będzie się kojarzyć z rolą Marty Mostowiak w popularnym tasiemcu "M jak miłość". Ale 54-letnia gwiazda grywa i w innych produkcjach, a jej wielką pasją jest teatr. Ostatnio zapracowana aktorka, która nieczęsto pojawia się na czerwonym dywanie, pokazała się na kilku wydarzeniach kulturalnych i... nie można od niej oderwać oczu. Bardzo się zmieniła! Wyznała, jak do tego doszło.

Dominika Ostałowska przeszła ogromną metamorfozę, a wszystko dokonało się na oczach widzów - albo tych, którzy od lat śledzili ją w "M jak miłość", albo fanów teatru, którzy mogli oglądać gwiazdę na ich deskach. 54-letnia aktorka 30 lat temu skończyła studia i od tamtego czasu prężnie działała w branży. Zaczęła od teatru, jednak ogromną sławę i popularność przyniosła jej rola Marty Mostowiak w serialu TVP.

W tasiemcu grała przez długie lata, a nawet dekady, bo zaczęła wcielać się w rolę córki Lucjana i Barbary w 2002 r., a skończyła dopiero na początku 2025 r. Przez 23 lata bardzo się zmieniła. W ostatnim czasie gwiazda mocno schudła!

Jak ona to zrobiła?

Ostałowska wyznała, co doprowadziło do jej przemiany. Okazuje się, że początkowo wcale nie chodziło o zgubienie zbędnych kilogramów, a o uregulowanie kwestii zdrowotnych. Efekt? 10 kilogramów na minusie. Wystarczyło zmienić sposób odżywiania.

Ja bardzo się skupiłam na diecie niskowęglowodanowej i przyznam szczerze, że nie wzięło się to nawet w pierwszym momencie z chęci odchudzenia, tylko z powodów zdrowia. Mnie dopadły jakieś takie problemy choroby odkleszczowej, ale padały też sugestie o autoimmunologii – mówiła Ostałowska w rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem dla Świata Gwiazd.

Miała problemy ze zdrowiem

Wszystko zaczęło się od problemów ze zdrowiem, które dopadły aktorkę kilka lat temu, jeszcze w czasie pandemii.

Pierwszy etap schudnięcia, to była po prostu choroba, jakoby właśnie ta odkleszczowa. Robiłam badania, ale to też jest bardzo trudne do określenia, bo podobno są też przeciwciała, które mogą się pojawić przy chorobach autoimmunologicznych (…). Na własną rękę próbowałam się dowiedzieć jak sobie pomóc i stwierdziłam, że to mi bardzo pomaga. Tak samo dużo suplementacji, która wzmacnia organizm, do teraz, cały czas. (…) Rzeczywiście stwierdziłam, że taka dieta keto, to jest dla mnie rozwiązanie - zdradziła Ostałowska.

Ostatecznie gwiazda zdecydowała się na dietę paleo - je chude mięso, warzywa i ryby. Postawiła też na zdrowy styl życia - ćwiczenia pod okiem trenera, więcej snu, mniej stresu. Podziałało!

