Meghan Trainor była uwielbiana za krągłe kształty. Teraz nic z nich nie zostało. Tak schudła, że fani jej nie poznają

Ostatnio sporo gwiazd, które latami borykały się z nadliczbowymi kilogramami, nagle cudnie chudnie. Za cudem stoją zazwyczaj leki na cukrzycę, które w przypadku znanych i lubianych mają wywołać jeden efekt - sprawić, że sylwetka będzie szczupła, bez zbędnego tłuszczu i to szybko.

W ten sposób schudła m.in. Serena Williams, która wcale nie ukrywa, że to właśnie dzięki lekom udało jej się sporo zrzucić. Teraz gwiazda tenisa wygląda jak marzenie! Serena jest zachwycona rezultatami terapii odchudzającej, jednak nie wszystkim podoba się sposób, w jaki gwiazdy podchodzą do tematu.

Na świeczniku są np. zatrważająco chuda Christina Aguilera czy Meghan Trainor, która jeszcze rok temu uwielbiała swoje krągłości. Teraz nie ma po nich śladu.

Zobacz także: Christina Aguilera już nie wygląda jak Christina Aguilera? 44-latka mocno schudła, ale to nie koniec jej przemiany

Meghan Trainor chudnie na potęgę. Fani jej nie poznają

Na instagramowym profilu Meghan Trainor nie brakuje nagrań i zdjęć, które dokumentują jej spektakularną przemianę. Piosenkarka, która wylansowała się jako gwiazda ceniąca własne krągłe kształty, teraz jest szczuplutka. Drobna artystka wydaje się świetnie czuć w nowym ciele, podobnie zresztą jak w starym, ale fani zastanawiają się, czy jej metamorfoza nie poszła za daleko.

Niektórzy w komentarzach w sieci wprost przyznają, że odchudzanie tak zmieniło figurę i twarz Meghan, że jej nie poznają!

Zobacz także: Tak schudła Serena Williams! "Moje stawy nie bolą tak bardzo"

Trainor kusi w skąpych wdziankach

Trzeba przyznać, że wygląd Meghan faktycznie zmienił się diametralnie, ale jej stosunek do własnego ciała raczej nie. 31-latka bez względu na wagę zawsze bez większych oporów odsłaniała to i owo. Teraz robi to tak samo chętnie jak rok temu, gdy wyglądała inaczej.

Ostatnio w sieci zaprezentowała się w cukierkowym wydaniu i zaskakującej fryzurze. Wyraźnie widać, że jest coraz szczuplejsza - również na twarzy. Rysy Trainor stały się bardziej wyraziste, a noc ostrzej zarysowany.

Zobacz także: Wychudzona Tori Spelling! 51-latka pokazała przerażająco szczupłe ciało. Brała lek, by tak wyglądać

Jak schudła Trainor?

Podobno Meghan pozbyła się dodatkowych kilogramów głównie dzięki samozaparciu, ale przyznała, że korzystała z pomocy medykamentów. Piosenkarka miała całkiem zmienić styl życia w 2023 r., zaraz po tym, jak wydała na świat drugiego syna. Wszystko po to, by być zdrowszą i silniejszą dla dzieci.

Gwiazda pracuje nie tylko nad sylwetką i swoją fizycznością, ale też zdrowiem psychicznym.

Zobacz także: Odmienione lekiem na odchudzanie twarze i figury hollywoodzkich gwiazd. To nowa plaga?

Zobacz więcej zdjęć. Christina Aguilera teraz i 20 lat temu. Nic się nie zmieniła?

Dominika Gwit chuda jak przecinek. Schudła aż 50 kg! Ale nagle wszystko się zmieniło Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.