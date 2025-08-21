Tak schudła Serena Williams! "Moje stawy nie bolą tak bardzo"

W sierpniu 2023 roku Serena Williams urodziła drugą córkę. To właśnie wtedy podjęła decyzję, że musi zawalczyć z wagą. Mimo intensywnych treningów i zdrowej diety efektów nie było. Fani zwracali uwagę, że ich idolka wygląda zupełnie inaczej, a sama sportsmenka przyznawała, że nie czuje się dobrze. Dziś już uśmiecha się szczęśliwa i szczupła. Jak to osiągnęła?

Problemy zaczęły się po narodzinach pierwszej córki

Serena w rozmowie z magazynem "People" wyznała, że problemy z wagą towarzyszą jej od 2017 roku, kiedy na świat przyszła jej pierwsza córka Alexis Olympia.

Nigdy nie byłam w stanie osiągnąć wagi, której potrzebowałam, bez względu na to, co robiłam. (…) To było szalone, ponieważ nigdy w życiu nie byłam w takim miejscu, w którym tak ciężko pracowałam i jadłam tak zdrowo, a mimo to nie mogłam osiągnąć wyników

- tłumaczyła.

Po drugiej ciąży sytuacja się powtórzyła. Williams trenowała, przestrzegała diety, ale organizm nie reagował tak, jak tego oczekiwała.

Droga na skróty?

Po licznych konsultacjach i badaniach Serena zdecydowała się sięgnąć po lek wspomagający odchudzanie. Jak podkreśla, nie była to łatwa decyzja.

Przeprowadziłam wiele badań na ten temat. Zastanawiałam się: "Czy to droga na skróty? Jakie są korzyści?"

- wspominała.

Ostatecznie terapia przyniosła oczekiwane efekty. Serena Williams schudła aż 30 kilogramów i odzyskała dobre samopoczucie. Zmiana robi ogromne wrażenie - zobacz TO w naszej galerii zdjęć!

"Mogę więcej. Moje stawy nie bolą"

43-letnia Williams zauważa ogromną różnicę w codziennym życiu.

Po prostu mogę więcej. Jestem bardziej aktywna. Moje stawy nie bolą tak bardzo.

Serena podkreśliła, że zwykłe czynności, takie jak schodzenie po schodach, stały się dla niej łatwiejsze. Dziś czuje się zdrowa, pełna energii i gotowa cieszyć się czasem z rodziną. Jaki będzie następny krok byłej tenisistki w celebryckim życiu? Wydaje się, że jeszcze wiele może nam pokazać.

QUIZ. Szybki test o teleturniejach. My podajemy tytuł, ty wskaż prowadzących Pytanie 1 z 13 "Familiada" Karol Strasburger Hubert Urbański Piotr Gąsowski Następne pytanie