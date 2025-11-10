Żony piłkarzy chudną na potęgę! Sara Boruc, Rozenek i Celia Jaunat w życiowej formie – co za metamorfozy

Żony piłkarzy chudną na potęgę! Sara Boruc, Rozenek i Celia Jaunat w życiowej formie. Fani mają powody do niepokoju?

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-11-10 5:06

Na salonach i w mediach społecznościowych trwa prawdziwy wyścig po idealną figurę. Żony znanych piłkarzy pokazują, że w ich świecie nie ma miejsca na przypadek, a każda z nich wygląda, jakby właśnie wróciła z luksusowego spa. Sara Boruc, Małgorzata Rozenek-Majdan i Celia Jaunat w ostatnich tygodniach zaprezentowały zaskakująco smukłe sylwetki. Internauci przecierają oczy z wrażenia, a komentarze o "metamorfozach dekady" nie mają końca.

Żony i partnerki piłkarzy od lat są stałymi bywalczyniami mediów, a ich życie prywatne budzi niemniejsze emocje niż wyniki ich mężów na boisku. Wystarczy jedno zdjęcie na Instagramie, by wywołać prawdziwą burzę. W ostatnim czasie największą uwagę przyciągają ich nowe figury, coraz bardziej wysportowane, wyrzeźbione i szczupłe. Czy to efekt restrykcyjnych diet, treningów z trenerami personalnymi, a może po prostu nowej diety cud?

Żony piłkarzy chudną na potęgę. Co za forma!

Pierwsza z nich, Sara Boruc, żona Artura Boruca, od dawna uchodzi za jedną z najbardziej stylowych WAGs w Polsce. Po ciąży przeszła imponującą przemianę, a dziś jej figura jest niemal idealna. Piosenkarka i projektantka biżuterii chętnie dzieli się przepisami na zdrowe dania i treningami, które wykonuje w domowym zaciszu. Jej zdjęcia w bikini z ostatnich wakacji wywołały prawdziwą lawinę komplementów, fani pisali, że wygląda lepiej niż kiedykolwiek.

Nie sposób też pominąć Małgorzaty Rozenek-Majdan, która choć nie jest typową "żoną piłkarza", idealnie wpisuje się w ten trend. Żona Radosława Majdana od lat dokumentuje swoją spektakularną metamorfozę. Gwiazda postawiła na intensywne ćwiczenia i świadome odżywianie. Efekty? Na jej zdjęciach z treningów widać perfekcyjnie wyrzeźbione ciało, a internauci nie mogą się nadziwić, że w tym wieku wygląda jak dwudziestolatka.

Z kolei Celia Jaunat, ukochana Grzegorza Krychowiaka, już od dawna uchodzi za ikonę stylu i elegancji. Francuska modelka regularnie zachwyca szczupłą figurą, którą osiąga dzięki zbilansowanej diecie i aktywności fizycznej. Jej zdjęcia w letnich kreacjach z południa Francji biją rekordy popularności wśród fanów piłkarskich par.

