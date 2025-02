Lipowska załamuje ręce nad odejściem Ostałowskiej z "M jak miłość": Tracę kolejne dziecko

Sexy Bomba! "Nigdy nie byłam ani wybitnie ładna, ani szczupła". Ale to już przeszłość. Teraz pokazała, co w niej siedzi

Teresa Lipowska komentuje odejście Dominiki Ostałowskiej z "M jak miłość"

W styczniu Dominika Ostałowska oficjalnie pożegnała się z fanami "M jak miłość". Aktorka miała się czuć niedoceniana, bo scenarzyści zapominali o jej postaci. Z produkcją rozstała się jednak w zgodzie.

- To były piękne chwile, było wiele radości i satysfakcji, ale bywało też czasem bardzo ciężko. I za te momenty wspólnego wspierania się i wzajemnego darowania sobie dystansu i poczucia humoru jestem wdzięczna najbardziej. Ściskam was mocno i życzę, aby nigdy nie opuszczała was radość i dobra energia. Będę za wami tęsknić, bo tylu wspólnych lat nie da się zapomnieć - napisała Dominika Ostałowska w sieci.

Serialowa rodzina również będzie ją dobrze wspominać. - Bardzo sympatycznie pracowało mi się z Dominiką Ostałowską, bo to bardzo miła dziewczyna - mówi w rozmowie z "Super Expressem" Teresa Lipowska.

Odtwórczyni roli Barbary Mostowiak zauważa, że z serialu zniknie kolejne jej dziecko. W 2013 roku z "M jak miłość" odeszła Joanna Koroniewska (46 l.), a pięć lat później Kacper Kuszewski (48 l.).

Dla mojej bohaterki to smutne, że Barbara traci kolejne dziecko. Nie ma już Marka, Małgosi, teraz do tego dochodzi Marta... No niestety, ale z prawdziwych rodzin też odchodzą dzieci, czy wyjeżdżają i rodzice na starość zostają sami. Barbarze zostaje jeszcze Marysia. Jesteśmy korzeniami serialu, więc nas pokazują, że żyjemy

- mówi nam aktorka, która nie dziwi się, że ostatnio akcja serialu skupia się na nowych, młodszych postaciach.

Teresa Lipowska zapewnia: Nie odejdę z "M jak miłość"

Jak jednak zapewnia, ona sama nigdzie się nie wybiera!

Ja na pewno nie zamierzam odchodzić z tego serialu. Na razie, póki zdrowie i kondycja pozwalają, to jestem. Daj Boże, by tak było jak najdłużej. Ludzie sobie nie wyobrażają serialu bez mojej bohaterki, często okazują mi sympatię, co jest bardzo mile. Cieszę się też, że mamy oglądalność i scenarzyści ciągle coś tam mi piszą. Szkoda tylko, że do tej oglądalności telewizyjnej nie liczą też tych odtworzeń internetowych, ale cóż. I tak jesteśmy numerem jeden!

- cieszy się Teresa Lipowska.

