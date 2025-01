Szok! Dominika Ostałowska ODCHODZI z "M jak miłość"! Kultowa postać Marty zniknie z serialu

Dominika Ostałowska w lutym 2025 roku skończy 54 lata. Aktorka, która w serialu "M jak miłość" grała od 2000 roku, czyli 25 lat, postanowiła odejść z produkcji. Jej szokująca decyzja wstrząsnęła fanami do cna, bo kobieta jest jedną z najdłużej grających i najbardziej znanych postaci w serialu. Wcielała się w rolę Marty, która na przestrzeni lat niejednokrotnie się zmieniała. Była córką Barbary, granej przez Teresę Lipowską, oraz Lucjana, którego grał śp. Witold Pyrkosz. Aktorka teatralna i telewizyjna zyskała największą sławę właśnie tam, w rodzimej produkcji, ale grą aktorską zachwyca też w innych projektach. Jest na przykład dwukrotną laureatką Orła za pierwszoplanową rolę w filmie "Daleko od okna" i drugoplanową rolę w filmie "Warszawa". W mediach społecznościowych podzieliła się z fanami smutną dla nich wiadomością, przy okazji wyjawiając nieco więcej szczegółów na temat swojego odejścia z "M jak miłość". Postać Marty zniknie z serialu. Szczegóły poniżej.

Dominika Ostałowska w poruszającym wpisie na Instagramie napisała, że po wielu latach żegna się z rolą Marty w "M jak miłość". Jednocześnie chciała za te wszystkie lata spędzone na planie "z całego serca podziękować". Wymieniła obie ekipy i reżyserów, a także wszystkich innych pracowników produkcji.

- To były piękne chwile, było wiele radości i satysfakcji, ale bywało też czasem bardzo ciężko, i za te momenty wspólnego wspierania się i wzajemnego darowania sobie dystansu i poczucia humoru jestem wdzięczna najbardziej. Ściskam Was mocno i życzę, aby nigdy nie opuszczała Was radość i dobra energia. Będę za Wami tęsknić, bo tylu wspólnych lat nie da się zapomnieć. Dziękuję też ogromnie widzom serialu za te chwile spędzone wspólnie, za niezliczone dowody sympatii i życzliwość - wyrażane zarówno w realnym życiu jak i poprzez media społecznościowe. Doświadczyłam dzięki Wam tyle ciepła, że starczy mi na długie lata - napisała Dominika Ostałowska.