Teresa Lipowska popularność i uznanie fanów zdobyła dzięki roli Barbary Mostowiak w popularnym serialu "M jak miłość". Aktorka ma na swoim koncie masę innych ról, między innymi w "Nocach i dniach", "Bułeczce" czy "Skoku". Niedawno gwiazda zasiadła na kanapie w programie śniadaniowym "Dzień Dobry TVN", gdzie opowiedziała o tym, co się u niej aktualnie dzieje. Okazuje się, że z jej zdrowiem nie jest zbyt dobrze.

Teresa Lipowska w studiu śniadaniówki opowiedziała o swojej aktorskiej karierze. W trakcie rozmowy z Ewą Drzyzgą i Krzysztofem Skórzyńskim wyznała, że nigdy nie robiła sobie zbyt długich przerw od zawodowych obowiązków.

Przez 67 lat pracy zawodowej nie miałam żadnej dłuższej przerwy. Nawet jak urodziłam dziecko, to wróciłam do teatru po pięciu dniach. To jest najszczęśliwsze w moim życiu, że nie miałam przerwy, nie miałam dołów, nigdy nie byłam gwiazdą z pierwszych stron magazynów i nigdy nie byłam supergwiazdą, natomiast meteorem jestem cały czas - powiedziała w programie Lipowska.

W dalszej części podkreśliła jednak, że nigdy nie myślała o tym, aby zwolnić tempo. Zaskakująca informacją było też to, że od ukończenia 55. roku życia jest na emeryturze. Aktorka wyjawiła, że zawsze była aktywna, niestety od pewnego czasu problemy zdrowotne dają jej o sobie znać.

Lipowska powiedziała, że odczuwa bóle kręgosłupa, głównie odcinka lędźwiowego. W wywiadzie dla "Dzień dobry TVN" wyjawiła też, że energii do życia dają jej liczne spotkania z fanami. Jakiś czas temu aktorka w wywiadzie dla Andrzeja Sołtysika opowiedziała nieco więcej o swoich dolegliwościach.

Tu mi strasznie krzyż nawala, a tu noga, a to głowa. Siadasz wtedy w fotelu, nalewasz sobie wody mineralnej i jest ciężko. Wtedy zdaję sobie sprawę, że ja mam już bardzo blisko do tego końca. Może to być rok, pięć i 10 (...), ale to już jest końcóweczka i to dobija... - mówiła w wywiadzie aktorka.