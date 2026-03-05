Małgorzata Kożuchowska i Julia Wieniawa we wspólnym projekcie

Małgorzata Kożuchowska (54 l.) od dawna najeży do grona najpopularniejszych aktorek w Polsce. Umiejętnie łączy pracę w komercyjnych projektach z tymi bardziej ambitnymi. Do tego cieszy się ogromną sympatią widzów i uważana jest również za ikonę stylu. Nic dziwnego, że marki tak chętnie z nią współpracują.

Aktorka do tej pory reklamowała głównie produkty związane z branżą beauty - kosmetyki, perfumy, biżuterię. Za niedługo będzie można ją zobaczyć w reklamach... lodów! Małgorzata Kożuchowska została nową twarzą marki Bracia Koral. Będzie "przełamywać lody" razem z koleżanką z planu serialu "Rodzinka.pl". Jej młodsza koleżanka, Julia Wieniawa (27 l.), będzie zachęcać młodsze pokolenia do zakupu lodowych deserów od Korala.

Małgorzata Kożuchowska i Julia Wieniawa zarobią fortunę za reklamę lodów

Małgorzata Kożuchowska i Julia Wieniawa w kampanii reklamowej mają łączyć pokolenia i "przełamywać lody".

Obecność tych właśnie aktorek w kampanii ma przede wszystkim przyciągać uwagę różnych grup wiekowych i - dosłownie oraz w przenośni - "przełamywać lody". To nie tylko zabieg wizerunkowy, ale też biznesowy. Marka chce trafiać do jak najszerszego grona odbiorców i łączyć pokolenia - przekazuje informator portalu Pudelek.pl.

Jako gwiazdy polskiego show-biznesu mogą liczyć na sowite wynagrodzenie. Według informatora portalu panie otrzymały równie wynagrodzenie i nie są to małe pieniądze. Za kilkutygodniową kampanię miały otrzymać aż po milion złotych!

Umowa obejmuje jedynie okres wakacyjny. Wieniawa będzie dodatkowo mocniej zaangażowana w działania w mediach społecznościowych - przede wszystkim na Instagramie i TikToku. Obie gwiazdy otrzymały za udział w projekcie identyczne wynagrodzenie - po milionie złotych - cytuje Pudelek.

