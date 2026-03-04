Wiecznie młoda Małgorzata Kożuchowska. Ma 54 lata i wygląda TAK! Pokazała się bez makijażu

2026-03-04 18:21

Małgorzata Kożuchowska (54 l.) jako Hanka Mostowiak lata temu zginęła w kartonach, za to teraz fani mogą oglądać ją w "Rodzince.pl". Gwiazda wciela się w Natalię Boską, jednak boska jest i poza planem zdjęciowym. Wystarczy spojrzeć na fotografię, którą ostatnio pochwaliła się w sieci!

Małgorzata Kożuchowska: Królowa ekranów i ikona stylu

Małgorzata Kożuchowska (54 l.) jako aktorka debiutowała w pierwszej połowie lat 90. Mimo upływu lat nadal należy do grona największych polskich gwiazd. Od samego początku kariery ma szczęście do kultowych ról. W obu częściach "Kilera" zagrała dziennikarkę Ewę Szańską, ukochaną tytułowego bohatera Jurka, w którego wcielił się Cezary Pazura. W "Rodzince.pl" Kożuchowska była panią Boską, a w "M jak miłość" Hanką Mostowiak.

Uznawana za ikonę, zawsze dobrze ubrana i elokwentna, Małgorzata Kożuchowska cieszy się niesłabnącą popularnością. Aktorka bardzo aktywnie działa na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad milion osób. Małgorzata Kożuchowska regularnie zamieszcza zdjęcia z pracy. Nie brakuje też bardziej prywatnych momentów.

Małgorzata Kożuchowska pokazała się bez makijażu

Niedawno Małgorzata Kożuchowska zaprezentowała się światu w naturalnej odsłonie, kompletnie pozbawiona make-upu. Aż trudno uwierzyć, że ta piękna kobieta bez odrobiny makijażu, szczupła, zadbana i wysportowana już za kilka tygodni skończy 55 lat! Wygląda na to, że czas się Kożuchowskiej nie ima, a aktorka robi, co może, aby tak zostało - trenuje pilates, jeździ na nartach.

Poddaje się też masażom, a nawet terapii stawów i mięśni znajdujących się w twarzy i szyi! Może to też przyczynia się do jej doskonałego wyglądu? Sądząc po wpisach Małgorzaty w mediach społecznościowych, dobra diety i suplementy również robią swoje.

