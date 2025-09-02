Małgorzata Kożuchowska tak odważna jeszcze nie była! Te fotki GRZEJĄ w chłodny dzień

2025-09-02 13:33

Gwiazda "Rodzinki.pl" ostatnie dni wakacji postanowiła spędzić z rodziną we Włoszech. Zwiedzała, cieszyła się pogodą i czasem z synkiem, który właśnie wrócił do szkoły. Aktorka pokazała nie tylko piękne stylizacje, ale i... obłędne ciało! Spodziewaliście się, że Małgorzata Kożuchowska tak wygląda w bikini?

Małgorzata Kożuchowski w bikini we Włoszech

"Choć od dawna nie chodzę już do szkoły to zawsze kiedy kończą się wakacje jest mi smutno... A może trochę je jeszcze przedłużyć?" - zapytała fanów Kożuchowska publikując fotki z Włoch. Pozazdrościć jej możemy "dolce vita" (włoskie wyrażenie oznaczające "słodkie życie" lub "dobre życie" - przyp. aut.) i pięknej pogody.

Relaksowała się zarówno w pięknych wnętrzach jak i na świeżym powietrzu, co skrupulatnie udokumentowała na swoim Instagramie. Stęsknieni za aktorstwem Małgorzaty Kożuchowskiej fani nie mają się jednak o co martwić - wszak już w sobotę, 6 września, po kilku latach przerwy, Kożuchowska w roli "Boskiej" wraca na ekrany! "Rodzinka.pl" będzie emitowana na TVP2 o 20.

Małgorzata Kożuchowska w kosmicznie drogich klapkach

Małgorzata Kożuchowska na wakacje do Włoch zabrała 11-letniego syna Jasia, który w tym roku poszedł do 5. klasy szkoły podstawowej. Na zdjęciach fani, poza jej perfekcyjną sylwetką w bikini, mogli podziwiać zabytki i przeróżne, letnie stylizacje Kożuchowskiej, która od lat uchodzi za ikonę mody.

Ażurowe materiały, folkowe hafty, duży, modny koszyk zamiast torebki i hitowe klapki Hermes warte, bagatela, 3-3,5 tysiąca złotych - tak we Włoszech nosiła się gwiazda "Rodzinki.pl". W dopracowanych kompletach świetnie komponowała się z zabytkami i kamiennymi uliczkami Włoch.

Fanki aktorki oczywiście piały z zachwytu w komentarzach. Wam też odpowiada jej styl? Zobaczcie, jak Małgorzata Kożuchowska prezentowała się we Włoszech w naszej galerii pod tekstem.

Małgorzata Kożuchowska