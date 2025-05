Co za emocje!

Justyna Steczkowska zachwyciła na Eurowizji! Co wydarzy się w finale?

Wieniawa bała się "kotleta"

Julia Wieniawa w serialu "Rodzinka.pl" grała rolę Pauliny, dziewczyny Kuby Boskiego (Adam Zdrójkowski). Gwiazda przyznawała, że na początku miała obawy w kwestii reaktywacji serialu. W podcaście "Wojewódzki/Kędzierski" Julia Wieniawa wyznała, że boi się syndromu "odgrzewanego kotleta".

Strasznie się bałam, że będzie odgrzewany kotlet, wracanie do tego, co było... to lepiej nie.

Ale obecność na planie zdjęciowym rozwiała wątpliwości Wieniawy. Nic dziwnego, gwiazdy "Rodzinki.pl" znają się na wylot. W nowym sezonie serialu widzowie zobaczą praktycznie całą pierwotną obsadę hitu TVP: Małgorzatę Kożuchowską, Tomasza Karolaka, Agatę Kuleszę, Macieja Musiała, Adama Zdrójkowskiego i Julię Wieniawę właśnie. Kiedy efekty ich pracy zobaczymy w telewizji? Termin zdradziła serialowa Paulina.

Totalna metamorfoza

Fabuła nowych odcinków "Rodzinki.pl" skoncentruje się na dorosłych synach państwa Boskich. Panowie mają już własne rodziny i nowe, dorosłe problemy. Bohaterowie serii przejdą sporą przemianę. Julia Wieniawa zdradziła, że w nowych odcinkach w TVP zobaczymy nową Paulinę. Dziewczyna Kuby "w międzyczasie" została recepcjonistką w gabinecie chirurga plastycznego. Paulina będzie namawiała na zabiegi samą Natalię Boską!

Ja ciągle wbijam do domu Kożuchowskiej i namawiam ją: "Zrób sobie botoks, lifting", więc jestem dosyć śmieszną postacią

- zdradziła Wieniawa w "Super Expressie".

Na razie wygląda na to, że spory "lifting" przeszła fabuła "Rodzinki.pl". Jak spodobają się widzom doroślejsi bohaterowie i nowe postacie? Dowiemy się już jesienią.

W końcu gwiazda "Rodzinki.pl" zdradziła, że premiera 17. sezonu została zaplanowana na wrzesień 2025 roku. Julia Wieniawa opublikowała na Instagramie zdjęcie z planu i podpisała je:

WE ARE BACK! Widzimy się we wrześniu?

Sonda Cieszycie się, że "Rodzinka.pl" wróci na ekrany? Oczywiście, już nie mogę się doczekać! Nie, chciałabym/chciałbym obejrzeć nowy serial