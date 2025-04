Julia Wieniawa wraca do "Rodzinki.pl"! Co zmieni się w nowych odcinkach? Jej bohaterka nieźle namiesza

Gdy zadzwonił telefon od produkcji, Julia Wieniawa nie dowierzała, że powrót "Rodzinki.pl" w końcu się uda.

Nie wierzyłam, zapytałam: "Na serio czy ściema?". Było już chyba sześć podejść do powrotu "Rodzinki", więc miałam już takie: "Aha, jasne!". Ale okazało się, że to prawda. Ucieszyłam się. Wszyscy się tu cieszymy, że wróciliśmy

– mówiła aktorka w "Pytaniu na śniadanie".

Julia Wieniawa rozpoczęła swoją karierę w wieku zaledwie 12 lat, grając dziewczynę Kuby Boskiego (Adam Zdrójkowski, 24 l.) w "Rodzince.pl".

– Wychowałam się na tym planie, wychowałam się na oczach widzów tego serialu – wspomina Julia. – Jak przyszłam na plan po tych 5 latach przerwy, to miałam déjà vu. Wszystko jest takie samo, tylko my poszliśmy albo wzdłuż, albo wszerz, wszyscy się zmieniliśmy, dorośliśmy, dojrzeliśmy. Ale klimat na planie jest taki sam. Co jest super wiadomością, bo wszyscy trochę się stresowali, że po tylu latach odgrzewamy ikonicznego "kotleta", że nie wiadomo, jak to będzie z tym powrotem. Ale nasz reżyser Patryk Yoka mówi, że jest jeszcze fajniej