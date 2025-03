Jacek Braciak od lat zachwyca widzów swoimi kreacjami aktorskimi zarówno w kinie, jak i na deskach teatru. Mimo że sam jest częścią polskiego przemysłu filmowego, nie ukrywa swojego rozczarowania kierunkiem, w jakim zmierza wiele produkcji. W szczerym wywiadzie z "Super Expressem" wyjawił, co sądzi o kondycji polskiego kina. Jego słowa nie są optymistyczne.

Jacek Braciak szczerze o polskich produkcjach

Jacek Braciak nie boi się mówić otwarcie o swoich obserwacjach dotyczących polskiej branży filmowej. Jego zdaniem największym problemem jest brak ambitnych tematów. Aktor liczy jednak na to, że w przyszłości więcej twórców zdecyduje się na niezależne projekty, które odświeżą polskie kino czy telewizję. Czy jego słowa staną się impulsem do istotnych zmian? Teraz możemy tylko czekać.

Na wywiad z Jackiem Braciakiem spotkaliśmy się na planie serialu "Rodzinka.pl". Wtedy zapytaliśmy go o to czy produkcja TVP ma wpływ na Polaków.

Ja nie jestem socjologiem. Ja się na ten temat nie będę wypowiadał. Wiem i czasem to było dokuczliwe, że to oddziaływanie serialu na Polaków jest ogromne. Skala popularności jest ogromna. Nie wiem, jak się to tam mierzy w słupkach, ale z reakcji ludzi, których spotykam, widzę, że wszyscy to oglądają. Zresztą mnie to nie zaskakuje, bo w Polsce wszyscy oglądają telewizję, niewiele osób chodzi do kina czy czyta książki. Więc myślę, że to też jest tym spowodowane. Więc nie, nie, nie. Ja bym troszeczkę dziegciu wpuścił do tej beczki miodu, bo jesteśmy na planie "Rodzinki.pl". Serial "Na wspólnej", który też ma wielką oglądalność, też można nazwać kultowym, "M jak miłość" też jest kultowy i tak dalej. Więc po pierwsze to słowo jest nadużywane, a po drugie cokolwiek puścimy w telewizji niestety w odpowiednich godzinach, jest po prostu oglądane - wyznał nam Jacek Braciak.

W trakcie wywiadu zapytaliśmy aktora, czy według niego są na polskim rynku "złe" seriale. Braciak wyjawił, iż za każdą produkcją stoją ludzie, których nie ma zamiaru krzywdzić swoimi opiniami. Popularny aktor wyjawił nam jednak pewną historię o swoim koledze.

Nie ma sensu o tym mówić... Gdybym się pokusił o takie coś, ale nie mam powodu. Za tym wszystkim są ludzie i nie tylko ci, którzy piszą te bzdury, i nie tylko ci, którzy produkują te bzdury, ale również ci, którzy z różnych powodów w tym grają, bo nie mają propozycji, bo muszą z czegoś żyć i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest bardzo, bardzo niebezpieczne wymienianie tego, bo można ludzi skrzywdzić. Opowiem taką sytuację, kiedy za tej telewizji reżimowej tu powstawał taki codzienny serial historyczny i mój kolega taki bardzo zagniewany na ten system, mówił (...) - ja nie będę w tym grał, a po jakimś czasie zaczął w tym grać. No i w porządku. To jest nasz zawód. Ja nie mam zamiaru nikogo rozliczać z tego, w czym gra, w czym nie gra. Ja dokonuję takich wyborów, bo mnie po prostu stać - mówi nam Jacek Braciak.

Aktor ma takie szczęście, że jest bardzo znany i może odrzucać propozycje, które mu się nie podobają - nawet, jeśli są dobrze płatne. Największy żal ma jednak do osób produkujących niektóre seriale oraz piszących scenariusze.

Mogę przebierać, mam z czego żyć. Trzeba uważać na to, co się mówi. Natomiast zaznaczam jeszcze raz. Mam największą pretensję do osób, które to piszą, produkują, dają na to pieniądze - na to wszystko. Miało być wesoło na planie "Rodzinki.pl", a się zrobiło, dosyć minorowo. Ten serial to jest jakieś takie światełko w tunelu, w swoim gatunku, w swoim rodzaju - wyznał "Super Expressowi" Braciak.

Cały wywiad z Jackiem Braciakiem obejrzycie w naszym wideo.

Rozmawiała Julita Buczek

