"Rodzinka.pl" to produkcja, która przez niemal dekadę przyciągała przed ekrany miliony widzów. Serial, emitowany przez wiele lat, przedstawiał codzienne życie rodziny Boskich, z humorem pokazując blaski i cienie wychowywania trójki synów. Główne role przypadły Małgorzacie Kożuchowskiej, Tomaszowi Karolakowi, Maciejowi Musiałowi, Adamowi Zdrójkowskiemu, Jackowi Braciakowi czy Agacie Kuleszy.

Produkcja cieszyła się ogromną popularnością, a chemia między aktorami była widoczna na ekranie. Widzowie wielokrotnie zastanawiali się, czy ta przyjazna atmosfera była jedynie zasługą dobrego scenariusza, czy może między członkami obsady faktycznie panowały serdeczne relacje.

W jednym z wywiadów dla "Super Expressu" Tomasz Karolak postanowił opowiedzieć o tym, jak wyglądały relacje między aktorami. Jak przyznał, przez lata wspólnej pracy udało się zbudować wyjątkową więź, a w przerwie od kręcenia serialu utrzymywali kontakt.

Oczywiście, że tak, utrzymywaliśmy kontakty nie tylko z dziećmi, bo my się tutaj zaprzyjaźniliśmy. Jesteśmy grupą kumpli. Tak samo z Jackiem Braciakiem, Agatą Kuleszą, czy Gosią Kożuchowską. Myśmy to kręcili 9 lat, więc to jest taki szmat czasu. Nasze dzieci się rodziły w tym czasie i tak dalej i tak dalej. Ja myślę, że też to jest siła tego serialu. Że my kontaktujemy się ponad tekstem, że wnosimy coś, co jest jeszcze taką wartością dodaną. Znamy, lubimy, szanujemy zawodowo i prywatnie i przeżywaliśmy ze sobą różnego rodzaju emocje życiowe. Także to jest piękna kwintesencja tej naszej zawodowo-prywatnej relacji. Właśnie tą kwintesencją jest to, że wróciliśmy na ten plan i działamy - powiedział "Super Expressowi" Tomasz Karolak.