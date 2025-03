Tomasz Karolak wyjawił, czym według niego objawia się męskość. Niewiarygodne

Tomasz Karolak to jeden z tych polskich aktorów, który popularność i uznanie fanów zdobył dzięki rolom komediowym. Zagrał niezapomniane role w takich filmach, jak "Listy do M." czy "Planeta singli". Od niedawna spełnia się jako stand-uper. W trakcie swoich występów chętnie opowiada o życiu mężczyzn, które przedstawia w krzywym zwierciadle, a także przekazuje fanom anegdoty ze swojego życia.

Prywatnie Tomasz Karolak jest szczęśliwym ojcem dwójki dzieci, których doczekał się z Violą Kołakowską. Para przez lata nie pobrała się i do dnia dzisiejszego pozostaje w nieformalnym związku. Niedawno aktor wziął udział w podcaście, w którym opowiedział o tym, czym według niego jest męskość.

Tomasz Karolak wybrał się niedawno do podcastu Anny Wendzikowskiej. To właśnie w nim opowiedział o tym, czym dla niego jest męskość. Odpowiedź może wielu zaskoczyć. Okazuje się, że męskość Karolaka wiąże się z jego językiem miłości - odkurzy, wypierze i odciąży swoją kobietę w kwestiach związanych z prowadzeniem domu.

Moja męskość wiążę się z moim językiem miłości, jakim jest po prostu akt służby. To jest zrobienie, odkurzenie, wypranie sobie, odciążenie tej kobiety od tej roboty całej, w kwestiach takich, jak zorganizowanie dzieciom świetnego czasu, niekoniecznie przed komputerem. Ja pokazuję w ten sposób moją męskość, ale i też swoje uczucia. Właśnie, że ja jestem taki, ten akt służby to jest jeden z języków miłości i to jest moim zdaniem we mnie ta męskość - mówił Karolak w podcaście Wendzikowskiej.