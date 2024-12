Tylko u nas! Tomasz Karolak wyznał szczerze, co jego udziałem w "Tańcu z Gwiazdami"!

Szef kuchni z gwiazdką Michelin, Luca Piscazzi, o Wigilii we Włoszech i Grecji. Co tam jedzą?

Kiedy jeden z portali napisał na podstawie wypowiedzi "dobrze poinformowanego źródła", że Tomasz Karolak zatańczy w wiosennej edycji "Tańca z gwiazdami", fani podskoczyli z radości. Istotnie, to byłby hit, bo aktor niezmiennie jest jedną z najbardziej lubianych gwiazd polskiego kina.

Karolak w "Tańcu z Gwiazdami"?

Tomasz Karolak zagrał główne role w takich hitach kinowych, jak seria "Listy do M.", "Testosteron", "Nie kłam kochanie", "Lejdis", czy w serialu "39 i pół". Nie sposób go nie lubić. Aktor z reguły gra "misiowatych", lekko gamoniowatych bohaterów, za którym "panny sznurem", ale on nie chce się ustatkować. Karolak jest w tych rolach bardzo zabawny, więc niezmiennie na jego występy do kin wyruszają tłumy widzów. Aktor prowadzi także własny teatr "Imka" w Warszawie.

Kiedy gruchnęła wieść, że Karolak zatańczy w wiosennej edycji "Tańca z gwiazdami", w mediach zawrzało. Występ tak wielkiej gwiazdy, to byłby murowany hit. Jaka jest prawda? Czy Karolak zawalczy o Kryształową Kulę? Aktor zdradził wszystko w "Super Expressie".

Karolak: "Rzeczywiście, takie propozycje padały"

Nie, nie zatańczę, nie ma takiej możliwości. Bo ostatniej kontuzji kolana muszę się po prostu wziąć za siebie. Rzeczywiście, takie propozycje padały, ale nie, nie, dementuję. Ca ky czas jestem w rehabilitacji, dopóki tego nie doprowadzę do porządku, to nie ma mowy. W biologii totalnej, jest taka dziedzina, która oznacza "za mało pokory". Musimy uginać kolana... Może kiedyś w przyszłości, ale teraz na pewno nie.

Tak więc fani Tomasza Karolaka i "Tańca z gwiazdami" będą musieli jeszcze uzbroić się w cierpliwość. Niezwykle popularny aktor postanowił poświęcić się ratowaniu swojego zdrowia. Mamy nadziejże, że rehabilitacja przyniesie szybko spodziewane efekty i aktor w pełni sił wróci nie tylko do występów filmowo-scenicznych, ale i kiedyś przyjmie propozycję hitowej produkcji Polsatu.

