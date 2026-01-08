Uczestnik "The Voice Senior" zaskoczył trenerów. "Wasz refleks troszkę szwankuje!"

Premierowe odcinki siódmej odsłony "The Voice Senior", które widzowie obejrzeli 3 stycznia, przyciągnęły przed telewizory ponad 1,5 miliona osób. To dowód na to, że muzyczne zmagania seniorów niezmiennie cieszą się ogromną popularnością. W najbliższą sobotę niesamowitej dawki emocji dostarczy publiczności Dariusz Dudkiewicz.

Poczucie humoru uczestnika sobotniego odcinka "The Voice Senior" całkowicie zaskoczyło trenerów

Uczestnik "The Voice Senior" brawurowo wykonał utwór "Boso" z repertuaru zespołu Zakopower, czym doprowadził do odwrócenia wszystkich czterech foteli trenerskich. Jednak to, co wydarzyło się po występie, zapadnie wszystkim w pamięć na długo.

Darek, powiedz, bo żeśmy cię troszeczkę wstrzymywali, denerwowałeś się?

- zapytał Robert Janowski.

Riposta Dariusza Dudkiewicza całkowicie rozłożyła jurorów na łopatki.

Kurczę no, ja sobie pomyślałem, że to jednak program 60+, więc wasz refleks też już troszkę szwankuje

- skwitował ze śmiechem uczestnik.

To nie był koniec żartów. Gdy Alicja Majewska, diwa polskiej sceny muzycznej, zaczęła komplementować jego występ, Darek znów popisał się dystansem do siebie.

Zapomniałam zupełnie, jak usłyszałam pana głos, że to jest 60+. Młody bardzo głos słyszałam, góralski…

- oceniła trenerka.

Żona też tak mówi, jak zgaśnie światło

- wypalił senior, wywołując kolejną lawinę śmiechu w studiu.

O Boże, dowcipny człowiek! Potrafi się odgryźć!

- komentowali zachwyceni trenerzy.

Całą sytuację oraz niesamowitą energię Dariusza Dudkiewicza widzowie będą mogli obejrzeć już w najbliższą sobotę o godzinie 20:00 w TVP2 oraz w TVP VOD.

Jasiek Piwowarczyk wygrał "The Voice of Poland". Na co wyda 100 tys. zł?