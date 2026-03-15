Dorota Chotecka pokazała, jak wyglądała kiedyś. Dołączyła osobisty wpis

Iwona Janczewska
2026-03-15 14:43

Dorota Chotecka świętuje 60. urodziny. Aktorka znana z wielu seriali i spektakli teatralnych z tej okazji postanowiła podzielić się w sieci archiwalnym zdjęciem i osobistą refleksją o życiu. W najnowszym wywiadzie ujawniła natomiast, dlaczego nie goni za młodością.

W dniu swoich urodzin Dorota Chotecka opublikowała na Instagramie fotografię sprzed lat. Do zdjęcia dołączyła krótki, ale bardzo wymowny wpis.

Życzę sobie, żeby w moim życiu na nic nie było za późno. Happy birthday to me!

- napisała Dorota Chotecka na Instagramie.

Post szybko zwrócił uwagę fanów, którzy zasypali ją urodzinowymi życzeniami. 

Dorota Chotecka wyznaje, że nigdy nie goniła za młodością

W rozmowie z portalem TVN aktorka przyznała, że z dystansem podchodzi do upływu czasu i nie traktuje wieku jako powodu do niepokoju.

Jak podkreśla Dorota Chotecka, z biegiem lat zrozumiała, że nie musi już zabiegać o wiele rzeczy.

Zdałam sobie sprawę, że nie muszę już zabiegać o większość rzeczy. Uważam się za osobę wygraną, ponieważ nigdy nie goniłam za młodością. Ona przemija, a ja jestem pogodzona ze swoim życiem

- powiedziała w rozmowie z TVN.pl.

Jednocześnie aktorka zaznacza, że akceptacja siebie nie oznacza rezygnacji z dbania o formę.

Nie zwalnia mnie to z obowiązku dbania o siebie i regularnych ćwiczeń, które przynoszą efekty na deskach teatru 

- dodała gwiazda.

Dorota Chotecka jest spełniona zawodowo i prywatnie

Dorota Chotecka osiągnęła sukces w życiu zawodowym, ale i prywatnym. Jest spełnioną żoną Radosława Pazury i mamą 19-letniej Klary. Jak sama przyznaje, to właśnie obecność najbliższych daje jej energię do działania.

Przeglądam się w oczach mojego męża i widzę, że życie rodzinne mnie uskrzydla. Jest łatwiej, gdy ma się obok kochających i wspierających ludzi. Miłość daje mi napęd do wszystkiego

- podkreśliła aktorka w TVN.pl.

