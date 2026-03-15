Dorota Chotecka pokazała, jak wyglądała kiedyś. Dołączyła osobisty wpis

Dorota Chotecka świętuje 60. urodziny
W dniu swoich urodzin Dorota Chotecka opublikowała na Instagramie fotografię sprzed lat. Do zdjęcia dołączyła krótki, ale bardzo wymowny wpis.
Życzę sobie, żeby w moim życiu na nic nie było za późno. Happy birthday to me!
- napisała Dorota Chotecka na Instagramie.
Post szybko zwrócił uwagę fanów, którzy zasypali ją urodzinowymi życzeniami.
Dorota Chotecka wyznaje, że nigdy nie goniła za młodością
W rozmowie z portalem TVN aktorka przyznała, że z dystansem podchodzi do upływu czasu i nie traktuje wieku jako powodu do niepokoju.
Jak podkreśla Dorota Chotecka, z biegiem lat zrozumiała, że nie musi już zabiegać o wiele rzeczy.
Zdałam sobie sprawę, że nie muszę już zabiegać o większość rzeczy. Uważam się za osobę wygraną, ponieważ nigdy nie goniłam za młodością. Ona przemija, a ja jestem pogodzona ze swoim życiem
- powiedziała w rozmowie z TVN.pl.
Jednocześnie aktorka zaznacza, że akceptacja siebie nie oznacza rezygnacji z dbania o formę.
Nie zwalnia mnie to z obowiązku dbania o siebie i regularnych ćwiczeń, które przynoszą efekty na deskach teatru
- dodała gwiazda.
Dorota Chotecka jest spełniona zawodowo i prywatnie
Dorota Chotecka osiągnęła sukces w życiu zawodowym, ale i prywatnym. Jest spełnioną żoną Radosława Pazury i mamą 19-letniej Klary. Jak sama przyznaje, to właśnie obecność najbliższych daje jej energię do działania.
Przeglądam się w oczach mojego męża i widzę, że życie rodzinne mnie uskrzydla. Jest łatwiej, gdy ma się obok kochających i wspierających ludzi. Miłość daje mi napęd do wszystkiego
- podkreśliła aktorka w TVN.pl.