Kiedy Dorota Chotecka poznała Radosława Pazurę, oboje byli bardzo młodzi. Były lata 90., młodzi aktorzy jeszcze studiowali. Po raz pierwszy spotkali się w łódzkiej szkole filmowej. Najpierw łączyła ich tylko nauka, ale wkrótce stało się jasne, że wspólna pasja do filmu to nie wszystko. Uczucie między tą dwójką rozpaliło się 35 lat temu i trwa do dziś!

Choć aktorska para ma naprawdę imponujący staż związku, zakochani są rodzicami zaledwie 18-letniej Klary. Córka to ich oczko w głowie, ale nie wszyscy wiedzą, że w ogóle istnieje!

Chotecka i Pazura wzięli ślub po tragedii

Dorota Chotecka długo nie chciała wychodzić za mąż, uznając, że nieformalny związek w zupełności jej wystarcza. Z Pazurą była aż przez 14 lat, zanim oboje zdecydowali, że czas zalegalizować tę relację. Partnerom nie spieszyło się do małżeństwa - ich związek miał się dobrze, jednocześnie dając pełną niezależność. Wszystko miał zmienić wypadek, w którym Pazura niemal zginął, a jego przyjaciel Waldemar Goszcz stracił życie.

Do tragedii doszło w styczniu 2003 r. Niedługo później Chotecka i Pazura byli po ślubie.

Z własnego doświadczenia wiem, że ślub zmienia życie pary na lepsze. Ja od ślubu budzę się spokojniejsza i szczęśliwsza. Mam poczucie wspólnoty i jedności z mężczyzną, z którym dzielę życie - mówiła Chotecka po latach.

Rodzice na medal

Zakochani pobrali się, mając 37 i 34 lata - Radosław jest o 3 lata młodszy od ukochanej. Małżonkowie rozwijali się aktorsko, a prywatnie spełniali w dojrzałym związku, jednak brakowało im dziecka. Gdy Chotecka była po 40, na świecie pojawiła się jedyna córka gwiazdy - Klara. Od tamtej pory minęło już ponad 18 lat, nastolatka jest już dorosła, ale fani jej rodziców często nawet nie wiedzą o jej istnieniu.

Pazura i Chotecka zadbali o to, by chronić prywatność swojego dziecka. Nie zabierali jej ze sobą na wydarzenia show-biznesowe, a gdy Klara pozowała z rodzicami do zdjęć umieszczanych przez nich w sieci (tak było w 2017 r. podczas wakacji w Grecji), zawsze pokazywała się, stojąc tyłem.

Chotecka niewiele mówi o ukochanej córce. Jedno jest pewne - nie żałuje decyzji o późnym macierzyństwie.

Urodziłam, mając 42 lata. Miałam za sobą pracę na planach fantastycznych produkcji. Moje nazwisko było już znane. Nie musiałam gonić wtedy za pracą, bo już miałam wypracowaną pozycję, a to zupełnie inna bajka. Miałam odłożone pieniądze, które pozwoliły mi spokojnie spędzać czas w domu z córką. Mówię o tym, ponieważ nie wiem, czy w wieku 22-24 lat powiedziałabym to samo. Natomiast jestem tu i teraz. Moje życie potoczyło się tak, jak się potoczyło. Czuję się spełniona, a moja córka często utwierdza mnie w tym, że jestem wspaniałą mamą - opowiadała Dorota w "Co za tydzień".

Chotecka i Pazura nigdy nie pokazali córki publicznie. Okazuje się, że początkowo to była tylko ich decyzja, a gdy dziewczyna podrosła, również jej. Klara ma własne pasje i osobne życie, którym nie chce dzielić się z mediami czy fanami rodziców.

Córka ma inne pasje i zainteresowania. Nie ciągnie jej do social mediów. Chroni swoją prywatność, a my szanujemy jej decyzję - podkreśliła Chotecka.

Kilka lat temu mówiono o tym, że Klara jest uzdolniona muzycznie.

Dorota Chotecka o relacji z Radosławem Pazurą. To jest ważne w ich związku! SHORT