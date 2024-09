Kolejna afera w M jak miłość. Roznerski przywołany do porządku. Chodzi o Kalską

Ktoś trzeci w małżeństwie Doroty Choteckiej i Radosława Pazury

Dorota Chotecka, gdy stawała na ślubnym kobiercu, miała 37 lat i spory dorobek artystyczny na swoim koncie. Wielką sławę przyniosła jej przede wszystkim rola Danuty Norek w serialu "Miodowe lata". Radosław Pazura z kolei od swojej małżonki jest młodszy o trzy lata. W branży aktorskiej także wyrobił sobie mocną markę, jednak zawsze pozostawał w cieniu starszego brata, czyli słynnego Cezarego Pazury. Cztery lata po ślubie Dorota Chotecka i Cezary Pazura zostali rodzicami Klary Marii. Receptą na rodzinne szczęście jest wiara w Boga.

W naszym związku jest ktoś trzeci. Bez niego nie dalibyśmy sobie rady. To nasza opieka i opoka. Pan Jezus. Czasami takie ekstremalne wydarzenia oświetlają nasze życie mocnym światłem. Można dostrzec, że istnieje inny wymiar niż tylko ciało

- mówił z przejęciem Radosław Pazura w jednym z wywiadów.

Radosław Pazura i Dorota Chotecka zrobili wielkie serce

Zanim aktor i Dorota Chotecka stanęli na ślubnym kobiercu, długo żyli w związku nieformalnym. Na początku 2003 roku wydarzyła się jednak straszna tragedia, która zmieniła stosunek do życia Radosława i Doroty. Aktor jechał samochodem wraz z Filipem Siejką i Waldemarem Goszczem. Doszło do starszego wypadku. Prowadzący Goszcz zginął na miejscu, a dwaj pasażerowie trafili do szpitala, gdzie walczyli o życie. Na szczęście skutecznie.

Po tym zdarzeniu, Dorota Chotecka i Radosław Pazura zdecydowali się stanąć na ślubnym kobiercu.

Poznałam fantastycznego młodego, bardzo przystojnego człowieka w szkole filmowej i nie wyszłam za niego przez 14 lat. A po 14 latach wychodziłam z pełną świadomością i z wielką miłością za człowieka o kulach

- mówiła Dorota Chotecka. 21 lat lat po ślubie małżonkowie nadal świata poza sobą nie wiedzą. W sieci furorę robią ich zabawne filmiki, w których pokazują zdrowy dystans do siebie. Teraz na Instagramie pojawiło się wymowne zdjęcie aktorskiej pary. Radosław Pazura i Dorota Chotecka ze swoich ciał zrobili wielkie serce. Ta fotografia nie pozostawia wątpliwości - miłość w ich wypadku jest niezniszczalna.