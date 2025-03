W show-biznesie, gdzie relacje często bywają burzliwe i krótkotrwałe, małżeństwo Doroty Choteckiej i Radosława Pazury jest wyjątkiem. Para jest razem od ponad trzech dekad, co w tym świecie stanowi prawdziwy ewenement. Wielu zastanawia się, w czym tkwi sekret ich szczęścia. Aktorka postanowiła odpowiedzieć na to pytanie i podzielić się swoją receptą na udane małżeństwo.

Dorota Chotecka nie ukrywa, że kluczem do udanej relacji jest wzajemny szacunek, cierpliwość i poczucie humoru. Aktorka podkreśla, że bardzo istotne w małżeństwie jest także wsparcie i umiejętność słuchania drugiej osoby.

Nie ma jednego przepisu. Myślę, że tu też trzeba mieć trochę szczęścia po prostu. No i dużo pracy, bo wszędzie jednak tę pracę musimy włożyć - do każdego związku, do pracy, do zawodu. Wszędzie jednak oprócz szczęścia ta praca też jest potrzebna. Myśmy przeszli i takie, i takie chwile. I myślę, że nas ratuje to, że my dużo ze sobą rozmawiamy. Bo seks też fajny, ale rozmowa. Kobieta potrzebuje mówić, prawda? My, kobiety, potrzebujemy mówić, żeby ktoś nas słuchał. I mam taki apel do panów - żeby nauczyli się słuchać. To by było fajne! - mówi "Super Expressowi Chotecka.